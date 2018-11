Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza főigazgatója, a NER nem hivatalos főideológusa, a nemzet történésze megpróbálta újraértelmezni a történelmet. A győztesek csak megpróbálják elhitetni velünk, hogy győztek.","shortLead":"A Terror Háza főigazgatója, a NER nem hivatalos főideológusa, a nemzet történésze megpróbálta újraértelmezni...","id":"20181129_Schmidt_Maria_Az_hogy_ki_nyerte_meg_a_masodik_vilaghaborut_nem_biztos_hogy_ugy_van_ahogy_azt_mi_tanultuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39027c37-e156-4eff-99e8-0855dbb5c1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Schmidt_Maria_Az_hogy_ki_nyerte_meg_a_masodik_vilaghaborut_nem_biztos_hogy_ugy_van_ahogy_azt_mi_tanultuk","timestamp":"2018. november. 29. 12:47","title":"Schmidt Mária: Az, hogy ki nyerte meg a második világháborút, nem biztos, hogy úgy van, ahogy azt mi tanultuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","shortLead":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","id":"20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733347-0563-4cda-95f3-724100fa7c8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","timestamp":"2018. november. 27. 19:41","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta SpongyaBobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7 milliárdért vállalták.","shortLead":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7...","id":"20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be67d78-d613-4023-9343-44f017eee29b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","timestamp":"2018. november. 28. 10:37","title":"Megint zsíros megbízás landolt Garancsi István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia.","shortLead":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es...","id":"20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c26de5-5e03-4490-b0c1-4031feadaf64","keywords":null,"link":"/sport/20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","timestamp":"2018. november. 27. 15:05","title":"Egyre közelebb a Forma–1-hez Michael Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új rendszer fejlesztésébe fognak a brit hatóságok, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes azonosítani a bűnözőket. De még azelőtt, hogy valamilyen törvénybe ütköző dolgot tettek volna. ","shortLead":"Olyan új rendszer fejlesztésébe fognak a brit hatóságok, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes...","id":"20181129_mesterseges_intelligencia_egyesult_kiralysag_rendorok_buncselekmeny_bunozok_ndas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29db3ae-04b2-4b81-9125-4d52969fd57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_mesterseges_intelligencia_egyesult_kiralysag_rendorok_buncselekmeny_bunozok_ndas","timestamp":"2018. november. 29. 12:03","title":"Bevetik a mesterséges intelligenciát, ami még a bűncselekmény elkövetése előtt riaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c77cf8f-17ba-49ef-8ac4-7b2fd9f323e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaügyi iratok őrzésére nézve a jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű rendelkezést. Sok cég számára nagy problémát okoz a helyhiány, de a pontos szabályozás az adatvédelmi kötelezettségek betartása szempontjából is lényeges lenne – mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A munkaügyi iratok őrzésére nézve a jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű rendelkezést. Sok cég számára nagy...","id":"20181127_Evtizedekig_orizgethetik_a_dolgozok_papirjait_van_amit_tilos_leselejtezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c77cf8f-17ba-49ef-8ac4-7b2fd9f323e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50077158-c220-4643-a86c-dadeadadefde","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Evtizedekig_orizgethetik_a_dolgozok_papirjait_van_amit_tilos_leselejtezni","timestamp":"2018. november. 27. 15:39","title":"Évtizedekig őrizgethetik a dolgozók papírjait, van, amit tilos leselejtezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért érdemelt ki Orbán. ","shortLead":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért...","id":"20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b9521-8257-4e36-a126-d1aa5db79429","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 27. 22:01","title":"A CNN-en áradozott egy sort Orbánról Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","shortLead":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","id":"20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b8e3bf-1f21-4fba-a229-dc9ebfec6da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","timestamp":"2018. november. 27. 15:54","title":"Németh Szilárd elnézést kér és sajnálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]