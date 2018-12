A jelenleg a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökeként tevékenykedő, 72 éves Jean Todt a német Auto Bild életműdíjának átvételekor beszélt a Michael Schumacherhez fűződő barátságáról.

Az egykori csapatfőnök és Schumacher összesen 5 egyéni és 6 konstruktőri világbajnoki címet nyertek együtt a Ferrarinál. Jean Todt 1993-ban lett a Scuderia csapatfőnöke, Schumacher első, 1996-os szezonjában pedig az elmaradó eredmények miatt sokan a fejét követelték, a német pilóta azonban közölte, ha Todt megy, akkor ő is.

A barátságuk azóta is tart, Todt havonta kétszer meglátogatja otthonában Schumachert. A díjátadón nem mondott semmi információt a 2013-ban síbalesetet szenvedett sportoló állapotáról, de megrendülten, a könnyeivel küszködve idézte fel a közös múltat. „Nagyon megérintett a dolog, a sírás határán vagyok. Amikor az ember sikeres, örül, ha visszaadhat valamit. Ezt teszem most, az FIA elnökeként (...). Az irodámban és a lakásomban mindenütt képek lógnak róla a falon. A Michaellel töltött időre mindig is életem legjobb időszakaként fogok emlékezni."

Idén nyáron Jean Todt azt nyilatkozta, hogy Schumacher családja és rokonai körében gyógyulgat, és megtiszteltetésnek tartja, hogy gyakran látogathatja őt, de a volt pilóta egészségi állapota kizárólag a család magánügye. "Úgy gondolom, éppen itt az ideje, hogy hagyjuk végre, hogy Michael békében élhesse az életét.”

(via GP Hírek)