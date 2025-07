A polgármester szerint a Mol akkor is stadiont épít Újpesten, ha az önkormányzat és a lakók nem akarják

Az újpesti lakosok nem akarnak stadiont látni a Fóti út 141. szám alatt, mert félnek, hogy a környék békés, kertvárosi jellege sérülne a beruházás által – derült ki a kérdésről szervezett lakossági fórumon, amelyről a Telex írt tudósítást.

Az Újpest FC tulajdonosa, a Mol-csoport június 20-án jelentette be, hogy a Tungsram volt gyártelepén új stadiont építenek, amely akár 25 ezer férőhelyes is lehet. A vállalat közleménye szerint előszerződést kötöttek a 180 ezer négyzetméteres területre, a gyártelep egy részét pedig már el is bontották.

A helybeliek attól tartanak, hogy az új stadionnal megnőne a fény- és hangterhelés a környéken, meccsnapokon pedig csendes utcákat ellepik majd a kocsik és a szurkolók.

Trippon Norbert, a Demokratikus Koalíció politikusa, Újpest polgármestere az ügyben tartott csütörtöki lakossági fórumon azt mondta, pár éve még könnyebb helyzetben lett volna az önkormányzat, mert korábban ők adták ki az építési és bontási engedélyeket is, most viszont már a kormányhivatal.

Trippon arról is beszélt, hogy komoly dilemma előtt áll az önkormányzat, a Mol ugyanis a gyártelepen felül további ingatlanokat akar bevonni a beruházásba, és ezek egy része önkormányzati tulajdonban van. A vállalat levélben arra kérte az önkormányzatot, írjon alá egy szándéknyilatkozatot arról, hogy az érintett három telek is kapjon kormányzati kiemelést.

Kérdés, hogy az önkormányzat aláírja-e ezt a szándéknyilatkozatot vagy nem. Trippon szerint a Mol egyértelművé tette számukra: akár együttműködik az önkormányzat, akár nem, a stadiont akkor is megépítik – a három telek nélkül is. A Mol két tervet is bemutatott nekik: az egyik azzal számol, hogy az önkormányzat együttműködő lesz, a másik pedig azzal, hogy nem tudják bevonni a beruházásba a telkeket.