Pottyondy Orbánról: „Mindig tud mélyebbre süllyedni a felcsúti rém”

„Kárpátalján megpróbáltak felgyújtani egy magyar templomot, és bónuszként Orbán Viktor kapott egy magyarellenes feliratot is a templom falára. Dörzsölik a kezüket a Karmelitában, korán jött a fasiszta ukrán Mikulás, minden a tervek szerint alakul. Kezd beérni a legújabb gyűlöletkampány. Ha a magyarok le is szarják, az ukrán szélsőjobb reagál. Vagy az orosz titkosszolgálat segített be. Igazából mindegy is” – így reagált Pottyondy Edina humorista arra, hogy egy kárpátaljai magyarlakta település, Palágykomoróc görögkatolikus templomát felgyújtották.

Orbán Viktor szerint az ukránok állnak a gyújtogatás mögött, Rácz András Oroszország-szakértő azonban óvatosságra int mindenkit az ügyben. Bár a kormánypropaganda természetesen ukrán nacionalista támadásnak próbálja beállítani az esetet, több olyan ok is van, amiért indokolt lehet az óvatosság.

„Célszerű megvárni, amíg kicsit többet tudunk” – Rácz András megosztotta véleményét a palágykomoróci templomgyújtogatásról Az Oroszország-szakértő szerint hamarosan több információnk lesz a tettesekről.

Orbán később azt mondta, hogy számíthatnak rá a kárpátaljai magyarok.

„Ezt a szarházit! Számíthatnak rá a kárpátaljaiak? Tényleg? És hogy? Hogy nem engedi be őket az EU-ba? Hogy az országuk ellen uszít? Hogy az orosz propagandát tolja? Hogy Zelenszkijt kutyapicsázza? Hogy nem kapnak elég fegyvert, meg légvédelmet a fronton szolgáló magyarok? Mindig tud mélyebbre süllyedni a felcsúti rém” – zárta a bejegyzését Pottyondy.