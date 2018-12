Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","shortLead":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","id":"20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a91ef-375b-4c9b-8b86-f2e922cbb275","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Kajafotók és menekültek uralják Orbán Viktor Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám Állam terrorszervezet harcosaitól született hat gyermeknek és anyjaiknak a hazaszállítása érdekében, akiket a kurdok által uralt észak-szíriai területeken tartanak fogva egy táborban.\r

","shortLead":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám...","id":"20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daaee96-5803-4dfa-b35e-4409af12ea49","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","timestamp":"2018. december. 26. 18:07","title":"Egy belga bíróság elrendelte az Iszlám Állam harcosai hat gyerekének a hazatelepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6623b4-c605-4b13-8f2f-c546537ca13a","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Egy vállalkozás lehetőségeit, képességeit a szervezeti felépítése és ezzel együtt működési stratégiája, valamint pénzügyi helyzete determinálja. A piac megfelelő ismerete megköveteli a partnerek, illetve a konkurencia ismeretét is. \r

","shortLead":"Egy vállalkozás lehetőségeit, képességeit a szervezeti felépítése és ezzel együtt működési stratégiája, valamint...","id":"bchbisnode_20181227_top_down_bottom_up_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6623b4-c605-4b13-8f2f-c546537ca13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3639b5-bf34-4c36-8acf-f469a3b5ecf3","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181227_top_down_bottom_up_cegek","timestamp":"2018. december. 27. 11:30","title":"Trükkök és tippek: így tervezzen, ha cége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"f240152f-f2ef-4924-9412-0978431f7691","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. ","shortLead":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. ","id":"20181227_Nagy_Ervin_A_Tanar_RTL_Klub_sorozat_masodik_evad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f240152f-f2ef-4924-9412-0978431f7691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089630b-8ed7-4328-bc49-e18086df8d48","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Nagy_Ervin_A_Tanar_RTL_Klub_sorozat_masodik_evad","timestamp":"2018. december. 27. 12:49","title":"Nagy Ervin ismét felcsap pedagógusnak, jön A Tanár második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4d64f3-2f43-4061-b9ad-3303156273b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén 921 ezer ember született Japánban s 1,37 millióan haltak meg, s így a szigetország írott történelmének legnagyobb népességcsökkenését regisztrálták. Az adatok azt mutatják, nem működnek a gyermekvállalásra ösztönző állami programok. Tokió most bevándorlókkal kívánja csökkenteni a munkaerőhiányt.","shortLead":"Az idén 921 ezer ember született Japánban s 1,37 millióan haltak meg, s így a szigetország írott történelmének...","id":"20181227_Dramai_mertekben_csokken_a_japanok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c4d64f3-2f43-4061-b9ad-3303156273b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f460dc-52eb-4332-a501-5f3dcbb747ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Dramai_mertekben_csokken_a_japanok_szama","timestamp":"2018. december. 27. 13:08","title":"Drámai mértékben csökken a japánok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrök ki is mentek a helyszínre.\r

","id":"20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238fca8-bf04-4e88-8eef-196fe6abaab7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","timestamp":"2018. december. 26. 18:43","title":"Kihívta egy kilencéves fiú a rendőrséget: nem tetszettek neki az ajándékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","shortLead":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","id":"20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de65d4b-4be0-40c3-a58a-f27ddce2cc64","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","timestamp":"2018. december. 27. 06:03","title":"Átirányítja az Anak Krakatau felett átrepülő járatokat Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e6b098-9e07-4082-8809-96ce229be536","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy londoni grafikus eljátszott a gondolattal: milyenek lettek volna a mai netes szolgáltatások, ha az internet kora előtt, hardverköntösbe bújva jelentek volna meg.","shortLead":"Egy londoni grafikus eljátszott a gondolattal: milyenek lettek volna a mai netes szolgáltatások, ha az internet kora...","id":"20181227_netes_szolgaltatasok_hardverkent_thomas_ollivier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e6b098-9e07-4082-8809-96ce229be536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a718f20-566f-42d3-b43a-27d0623d7a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_netes_szolgaltatasok_hardverkent_thomas_ollivier","timestamp":"2018. december. 27. 14:03","title":"Ilyen lett volna a Facebook, a Snapchat vagy az Instagram, amikor még nem volt internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]