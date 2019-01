Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\" már nem bízik benne, hogy ennek lesz eredménye.","shortLead":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\"...","id":"20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd2932-5e57-4832-a42d-a8d9038810eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","timestamp":"2019. január. 04. 15:55","title":"CEU-rektorhelyettes: Még egyszer meg kellene vizsgálni az egyetem ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman kontrollálni a gyerek telefonnal vagy számítógéppel töltött idejét.","shortLead":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman...","id":"20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bd2cb3-5b92-4efd-9f3c-d585836e3646","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","timestamp":"2019. január. 04. 12:32","title":"Nem biztos, hogy az internetezés tönkreteszi a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","shortLead":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","id":"20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5cf13e-980e-47f6-b1eb-f4862afdf6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","timestamp":"2019. január. 03. 16:07","title":"39 holttest került elő a gázrobbanás miatt összedőlt orosz panelház alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","id":"20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4215c44-3dfe-44fb-9d1a-b77f62ddcc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:09","title":"Kötelező lett Csehországban, hogy az el nem adott élelmiszerek a rászorulókhoz kerüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok riasztást adtak ki, semmilyen hegyi túrát nem javasolnak.","shortLead":"A hatóságok riasztást adtak ki, semmilyen hegyi túrát nem javasolnak.","id":"20190104_Lavinaveszely_van_a_Tatraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be3cecf-c07d-41d6-af23-22be8214d035","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lavinaveszely_van_a_Tatraban","timestamp":"2019. január. 04. 13:03","title":"Lavinaveszély van a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is van, amelyek felett nem tudnak szemet hunyni. Ilyen például a CEU elüldözése. ","shortLead":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is...","id":"20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa4d7b-da58-44fc-945b-41cdd827a715","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","timestamp":"2019. január. 04. 11:46","title":"Manfred Weber: Orbán hozott néhány döntést, amelyet nem tudunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","id":"20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a352f1-971c-4283-96af-4dd1baccee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 04. 18:43","title":"Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyértelműség hiányában nem hitelesítette a rendkívüli munka elrendeléséről és a munkaidőkeret legfeljebb 12 hónapos tartamáról szóló népszavazási kezdeményezéseket pénteken a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Egyértelműség hiányában nem hitelesítette a rendkívüli munka elrendeléséről és a munkaidőkeret legfeljebb 12 hónapos...","id":"20190104_nepszavazas_tulmunka_munkaidokeret_nvb_hitelesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea85dfa-ca21-43ba-b795-92fe60a9ced5","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_nepszavazas_tulmunka_munkaidokeret_nvb_hitelesites","timestamp":"2019. január. 04. 18:15","title":"Nem lehet népszavazás a túlmunkáról és a munkaidőkeretről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]