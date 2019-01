Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk, hogyan reagált a brit sajtó Theresa May történelmi vereségére. ","shortLead":"Mutatjuk, hogyan reagált a brit sajtó Theresa May történelmi vereségére. ","id":"20190116_Ez_kivegzes_volt__cimlapokon_a_tortenelmi_Brexitszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247f475e-fe18-4f80-99d9-7e71614a5097","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Ez_kivegzes_volt__cimlapokon_a_tortenelmi_Brexitszavazas","timestamp":"2019. január. 16. 08:59","title":"\"Ez kivégzés volt\" – címlapokon a történelmi Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait, a Wingeket. ","shortLead":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait...","id":"20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea3aa2c-eb76-4227-8de5-76ccc272282a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","timestamp":"2019. január. 15. 11:33","title":"Mit szólna, ha egy drón vinné ki a kedvenc kávéját? Ausztráliában épp ezt tesztelik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több német városból pedig továbbra is zavartalan a légi közlekedés Budapestre.","shortLead":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több...","id":"20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a92b05-01c7-40e5-81f9-4ab536936325","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","timestamp":"2019. január. 15. 13:02","title":"Német reptéri sztrájkok: nyolc budapesti járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagyjából fél napra látunk előre a Brexittel kapcsolatban: a szerdai napon a brit kormányfőnek egy bizalmatlansági indítványt kell túlélnie. A következő tíz hét azonban rettentő kaotikusnak ígérkezik, gyakorlatilag bármi elképzelhető. A brit fogadóirodák esélylatolgatását hívtuk segítségül, hogy kiderítsük, mi lesz a Brexit és Theresa May sorsa.","shortLead":"Nagyjából fél napra látunk előre a Brexittel kapcsolatban: a szerdai napon a brit kormányfőnek egy bizalmatlansági...","id":"20190116_brexit_no_deal_eselyek_oddsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fce10ed-cc7a-4e01-9bdc-79093cc05b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_brexit_no_deal_eselyek_oddsok","timestamp":"2019. január. 16. 06:30","title":"Teljes fejetlenség a briteknél: fogadhatunk-e rá, hogy nem is lesz Brexit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel. A felhasználók biztosan örülnének, ha az idei Apple-telefonokban visszaköszönne a szenzorszigetet kiváltó elképzelés.","shortLead":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel...","id":"20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b4052-6d1f-4bff-b65c-53c82050f723","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","timestamp":"2019. január. 15. 12:03","title":"Ezt a videót az Apple is megszívlelhetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi Grand Slam-győztes Sloane Stephens volt az ellenfele. Jöhet a páros. ","shortLead":"A korábbi Grand Slam-győztes Sloane Stephens volt az ellenfele. Jöhet a páros. ","id":"20190116_Babos_Timea_egyesben_kiesett_Melbourneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb98bb0-f1cd-4cf6-8e9e-83a5e1f2c1a9","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Babos_Timea_egyesben_kiesett_Melbourneben","timestamp":"2019. január. 16. 07:13","title":"Babos Tímea egyesben kiesett Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]