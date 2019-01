Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai átlagnál jóval nagyobb vállalkozások érkeztek. ","shortLead":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai...","id":"20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8ee276-47be-4a23-acd7-bad1f5affc3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Hazai cégeket is lefagyaszthat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói lejtmenet következett, majd három éve kvázi folytatta egykori sikerét a Széttörve című filmmel. Most az Üveggel nyilvánítja befejezettnek a trilógiát. Sajnos nem baj, hogy elvileg nem lesz több. Kritika.","shortLead":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói...","id":"20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f309c9-34db-4161-a755-1cae7096c0e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","timestamp":"2019. január. 17. 17:30","title":"A szuperhősöket legyőzte az ego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple mindezt apró (finom) eltérésként kommentálta.","shortLead":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple...","id":"20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eef763-0e46-438b-a0af-aefbce1db097","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Teljesen rendjén való, hogy hajlik az iPad Pro – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a mobilos és asztali felületén is máshogy fogja ajánlani a témába vágó felvételeket a YouTube. Már azt is tudni, hogyan.","shortLead":"A jövőben a mobilos és asztali felületén is máshogy fogja ajánlani a témába vágó felvételeket a YouTube. Már azt is...","id":"20190116_youtube_videok_ajanlasa_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7974e792-95fb-4b40-9c2b-e462feaf92fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_videok_ajanlasa_algoritmus","timestamp":"2019. január. 17. 13:03","title":"Változik a YouTube, máshogy fogják ajánlani a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cf0d94-99da-4544-a543-4cdb7e5ec90c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez igazán megható. ","shortLead":"Ez igazán megható. ","id":"20190119_Serena_Williams_megvigasztalta_legyozott_es_konnyezo_ellenfelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76cf0d94-99da-4544-a543-4cdb7e5ec90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a5b1b4-7ffc-4ca6-9e80-2906ec317941","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Serena_Williams_megvigasztalta_legyozott_es_konnyezo_ellenfelet","timestamp":"2019. január. 19. 10:10","title":"Serena Williams megvigasztalta legyőzött és könnyező ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen kezelési móddal az orvosok még nem találkoztak.","shortLead":"Ilyen kezelési móddal az orvosok még nem találkoztak.","id":"20190118_Spermat_fecskendezett_egy_ferfi_az_alkarjaba_mert_annyira_fajt_a_hata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716bb6dc-723e-4431-892e-17f56fc28566","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Spermat_fecskendezett_egy_ferfi_az_alkarjaba_mert_annyira_fajt_a_hata","timestamp":"2019. január. 18. 15:24","title":"Spermát fecskendezett egy férfi az alkarjába, mert annyira fájt a háta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ef93d-d888-4e7a-9890-99ca67487a66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez derül ki az Invia.hu kutatásából. A harmadik Törökország lett.","shortLead":"Ez derül ki az Invia.hu kutatásából. A harmadik Törökország lett.","id":"20190118_Gorogorszagban_es_Egyiptomban_nyaral_a_legtobb_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ef93d-d888-4e7a-9890-99ca67487a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a57e20-a292-4bbe-a129-ef06a75866d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Gorogorszagban_es_Egyiptomban_nyaral_a_legtobb_magyar","timestamp":"2019. január. 18. 14:46","title":"Görögországban és Egyiptomban nyaral a legtöbb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","shortLead":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","id":"20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111052e-29cb-48e3-95aa-2bb7b46af760","keywords":null,"link":"/sport/20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","timestamp":"2019. január. 17. 12:49","title":"Kiengedték a kórházból Niki Laudát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]