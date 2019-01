Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvizsgálták a magyarok munkahelyváltási szokásait, és kiderült: nem igaz, hogy ott van több váltás, ahol több munkahely közül lehet választani.","shortLead":"Megvizsgálták a magyarok munkahelyváltási szokásait, és kiderült: nem igaz, hogy ott van több váltás, ahol több...","id":"20190122_GKI_az_orszag_fejletlenebb_reszein_elok_valtanak_szivesebben_munkaahelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba813e4-4189-4ce7-9d84-a8c797ea686b","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_GKI_az_orszag_fejletlenebb_reszein_elok_valtanak_szivesebben_munkaahelyet","timestamp":"2019. január. 22. 10:03","title":"GKI: Az ország fejletlenebb részein élők váltanak szívesebben munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","shortLead":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","id":"20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29148059-43d9-4026-96a2-5beb9dcb481d","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","timestamp":"2019. január. 22. 17:44","title":"Közelebbi barátok szerint szívinfarktus okozhatta Andy Vajna halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót. Rengeteg ember a munkába menet és jövet a tokiói metróhálózatot használja. ","shortLead":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót...","id":"20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa8c15-46d2-4c70-ab9e-cca866cb23b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","timestamp":"2019. január. 22. 10:57","title":"Ingyenreggelit kapnak a metróvállalattól, ha korábban járnak munkába a tokióiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","shortLead":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","id":"20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46e5cb-e00d-4508-b017-92fa6daea4e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. január. 21. 17:15","title":"Jóval kevesebben mászhatják meg a Mount Everestet idén, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","shortLead":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","id":"20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c403f16-c04f-4864-9393-cd1144b0554d","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 22. 05:00","title":"Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és az igazságszolgáltatást is.","shortLead":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és...","id":"20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f33552-5540-4e8b-b082-82b317bfd039","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","timestamp":"2019. január. 21. 16:58","title":"Wall Street Journal: Orbán Magyarországa az önkényuralom és a demokrácia hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mi történik, ha valamelyik tulajdonos magatartása veszélyezteti a társaság működését és célját, a cég érdekeivel ellentétesen gondolkodik, esetlegesen kárt is okoz? Ezt járta körbe az Adózóna.","shortLead":"Mi történik, ha valamelyik tulajdonos magatartása veszélyezteti a társaság működését és célját, a cég érdekeivel...","id":"20190122_Kart_okoz_egy_uzlettars_Igy_lehet_kizarni_a_cegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef57c7d5-b332-4c2a-a8a4-01528e05bb68","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190122_Kart_okoz_egy_uzlettars_Igy_lehet_kizarni_a_cegbol","timestamp":"2019. január. 22. 10:52","title":"Kárt okoz egy üzlettárs? Így lehet kizárni a cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe1e719-a4b7-41ce-9caf-57e924b44aa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a napokban bejelentette: a Windows 8.1-es mobilok után hamarosan a Windows 10-et futtató okostelefonok támogatását is leállítják, nem készítenek hozzá több biztonsági frissítést.","shortLead":"A Microsoft a napokban bejelentette: a Windows 8.1-es mobilok után hamarosan a Windows 10-et futtató okostelefonok...","id":"20190121_microsoft_windows_phone_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe1e719-a4b7-41ce-9caf-57e924b44aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255a8fa4-fe45-4903-bec1-a4fac631dc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_microsoft_windows_phone_okostelefon","timestamp":"2019. január. 21. 13:03","title":"Szomorú vég: androidos mobilt és iPhone-t ajánl felhasználóinak a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]