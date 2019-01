A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka és volt férje, az amerikai Shane Tusup Los Angelesben minden anyagi és egyéb feltételben megegyezett a válásáról, írja a Blikk.

Egyvalami azonban továbbra is összeköti őket: Hosszú 2024-ben tölti be a 35. életévét, ami után jogosult lesz az állam által finanszírozott olimpiai életjáradékra, amelynek értelmében, a Rióban megszerzett három arany- és egy ezüstéremért cserébe, havi bruttó 1 167 500 forintra lesz jogosult. Az összeggel együtt Hosszú kezébe kerül a döntés, hogy a járadékból az eredményeit elérni segítő edzők is részesüljenek.

A lap azt írja, Tusupnak elviekben mindenképp helye lenne a névsorban, sőt Hosszú azt is megteheti, hogy egy az egyben az amerikainak „adja” a pénzt. Az összeget ugyanakkor el is oszthatja, akár négy szakember között is, ha úgy rendelkezik. Ugyanígy akár le is hagyhatja Tusupot a listáról.

Az edzői járadék a hatályos törvény szerint a sportolónak járó járadék 50 százaléka. Tusupot így akár havi bruttó 583 750 Ft (nettó 388 193 Ft) is megilletheti, de csak abban az esetben, ha Hosszú úgy dönt.