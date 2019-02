Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét, pszichedelikus rockot és etnót keresztező zenekar Time Is The Drug című új nagylemezét első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatják meg.","shortLead":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét...","id":"20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070031d8-f0cc-4079-8e1a-075780af4a75","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","timestamp":"2019. február. 21. 10:50","title":"Az idő drog - itt a colorStar új nagylemeze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","id":"20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7741d-1b93-4b67-b703-ef90f246aecd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","timestamp":"2019. február. 21. 10:31","title":"Így kell nevet adni a cégnek, hogy a cégbíróság ne dobja vissza az ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.

","shortLead":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.

","id":"20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505f70d1-2093-44ea-bde4-7fc973085dd4","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","timestamp":"2019. február. 21. 09:13","title":"Nyakleveseket osztogatott a tanár, de diákjai állítólag kiálltak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227a129b-9eb8-4a75-b399-c84d9db749c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósoknak sikerült megállapítaniuk a Stonehenge köveinek korát és pontos származási helyét. Eredményeik alapján megkérdőjeleződik az a korábbi feltételezés, hogy a köveket hajón szállították Walesből az angliai síkságra.","shortLead":"Brit tudósoknak sikerült megállapítaniuk a Stonehenge köveinek korát és pontos származási helyét. Eredményeik alapján...","id":"20190220_stonehenge_kovek_szarmazasi_hely_kor_kutatas_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227a129b-9eb8-4a75-b399-c84d9db749c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5df018f-8734-4493-bf0c-24086ce7a420","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_stonehenge_kovek_szarmazasi_hely_kor_kutatas_regeszet","timestamp":"2019. február. 20. 13:36","title":"Megfejtették a Stonehenge egyik nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerdán közölte: Hoda Muthana nem amerikai állampolgár, nincs érvényes amerikai útlevele és beutazási vízuma, és nincs is joga amerikai útlevélhez. Ezért nem engedélyezik beutazását az Egyesült Államokba.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerdán közölte: Hoda Muthana nem amerikai állampolgár, nincs érvényes amerikai útlevele és...","id":"20190221_iszlam_allam_no_egyesult_allamok_visszateres_mike_pompeo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaa6140-9da1-4f61-a5fb-71d8a3c451c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_iszlam_allam_no_egyesult_allamok_visszateres_mike_pompeo","timestamp":"2019. február. 21. 05:59","title":"Az Iszlám Államhoz csatlakozott nő nem térhet vissza az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk.","shortLead":"32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk.","id":"20190220_Visszavasarolhatjak_otthonaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_ugyfelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc1c38-03ac-451d-9e02-078b347ada93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Visszavasarolhatjak_otthonaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_ugyfelei","timestamp":"2019. február. 20. 09:10","title":"Visszavásárolhatják otthonaikat a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási károkat okozhat a vámháború.","shortLead":"Óriási károkat okozhat a vámháború.","id":"20190221_Evi_800_milliard_forintot_bukhat_a_Volkswagen_ha_Trump_bevaltja_a_fenyegeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bfcf67-1dfe-4552-8ceb-ab1404b772ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Evi_800_milliard_forintot_bukhat_a_Volkswagen_ha_Trump_bevaltja_a_fenyegeteset","timestamp":"2019. február. 21. 14:59","title":"Évi 800 milliárd forintot bukhat a Volkswagen, ha Trump beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309d1cb-4dde-4227-959f-15f4b97b59e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi különlegessége is lesz a legújabb LG-csúcstelefonnak: az LG G8 ThinQ kijelzője hangszóróként is funkcionálhat.","shortLead":"Igazi különlegessége is lesz a legújabb LG-csúcstelefonnak: az LG G8 ThinQ kijelzője hangszóróként is funkcionálhat.","id":"20190220_lg_g8_thinq_kepernyoje_hangszoro_mwc2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e309d1cb-4dde-4227-959f-15f4b97b59e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1efc87d-bbd0-403b-8454-cf0fda787028","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_lg_g8_thinq_kepernyoje_hangszoro_mwc2019","timestamp":"2019. február. 20. 14:03","title":"Ilyen sem volt még okostelefonban: a kijelző hangszóró is egyúttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]