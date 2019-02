Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber eddig óvatos volt, a plakátkampányt már nem tudja védeni.","shortLead":"Manfred Weber eddig óvatos volt, a plakátkampányt már nem tudja védeni.","id":"20190222_Az_Europai_Neppart_listavezetoje_is_meglenne_a_Fidesz_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e23c26-0426-4e3a-9edb-7fe1fe653b74","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Az_Europai_Neppart_listavezetoje_is_meglenne_a_Fidesz_nelkul","timestamp":"2019. február. 22. 12:05","title":"Az Európai Néppárt listavezetője is meglenne a Fidesz nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Látványosan nagyot esett az orosz feketegazdaság, de még így is a GDP ötödét jelenti. A változás egyik fő oka egyszerű: átírták a módszertant, más számít már feketegazdaságnak.","shortLead":"Látványosan nagyot esett az orosz feketegazdaság, de még így is a GDP ötödét jelenti. A változás egyik fő oka egyszerű...","id":"20190222_Buszkelkednek_az_oroszok_mar_csak_a_GDP_20_szazalekat_adja_a_feketegazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50f77cf-1f9d-44b8-a8b6-83deec76d288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Buszkelkednek_az_oroszok_mar_csak_a_GDP_20_szazalekat_adja_a_feketegazdasag","timestamp":"2019. február. 22. 16:51","title":"Büszkélkednek az oroszok: már csak a GDP 20 százalékát adja a feketegazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","shortLead":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","id":"20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c103ce3c-695e-484a-b55c-fe6a0ae5ebc9","keywords":null,"link":"/sport/20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","timestamp":"2019. február. 23. 17:13","title":"Mielőtt Dzsudzsákékkal találkozott volna, lemondta a válogatottságot a szlovák csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1598b8d6-4d4e-4bc4-ba9f-7923720ac41f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dóka Ferenc szerint az üzenet egyértelmű: plakátjával a közelgő EP-választásra akarta felhívni a figyelmet.","shortLead":"Dóka Ferenc szerint az üzenet egyértelmű: plakátjával a közelgő EP-választásra akarta felhívni a figyelmet.","id":"20190222_A_hegyfalui_plebanos_is_beszallt_az_EPkampanyba_riogato_plakatot_rakott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1598b8d6-4d4e-4bc4-ba9f-7923720ac41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd382cb2-7a38-4f2d-97cd-c247da1f4038","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_hegyfalui_plebanos_is_beszallt_az_EPkampanyba_riogato_plakatot_rakott_ki","timestamp":"2019. február. 22. 05:49","title":"A hegyfalui plébános is beszállt az EP-kampányba: riogató plakátot rakott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","shortLead":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","id":"20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd734a8a-1565-4fe5-90f1-f7ebdd0df728","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","timestamp":"2019. február. 22. 17:59","title":"Szirénázó rendőrautónak kellett felvezetni a szülő nő kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","shortLead":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","id":"20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48fd92-0bb9-4cf9-9623-5bea67b501a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","timestamp":"2019. február. 22. 13:09","title":"Börtönbe megy a svéd, aki ellopta a koronaékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","shortLead":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","id":"20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08535324-e112-4445-8e1b-e5e229607b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"Bezúzott egy Saab a 4-6-os megállójába a Király utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","shortLead":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","id":"20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcf401f-329b-42c0-b4dc-da3c521f56dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","timestamp":"2019. február. 22. 10:27","title":"Győrfi Pál szerint emberi mulasztás miatt érkezett későn a mentő a Nyugati pályaudvarhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]