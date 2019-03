Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger állatvilágára.","shortLead":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger...","id":"20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a627be70-e953-43aa-aeea-4d1ef2f922e1","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","timestamp":"2019. március. 13. 18:57","title":"Egyre több helyen tiltják be a léggömböket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

\r

","shortLead":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

\r

","id":"20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1099e34a-75b9-43d0-a0ad-7ce043e847bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","timestamp":"2019. március. 14. 17:46","title":"Kihallgatták a brutális nádudvari kamaszlányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","shortLead":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","id":"20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01de54-1c94-4e5c-a175-1c9e6ddd7e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","timestamp":"2019. március. 15. 06:41","title":"Már rendszáma is van a repülő autónak, megnéztük a dugók lehetséges ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia kutatócsoport. Ha van élet a holdon, annak aktív segítője lehet ez a jelenség is.","shortLead":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia...","id":"20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0eb93b-2578-43a1-8cb4-b0b2909e72e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","timestamp":"2019. március. 15. 15:03","title":"Nagy dolgokra képes a Jupiter mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9b14d5-09df-41e9-abdd-e119c3c127ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nagy volumenű roma felzárkóztatási programon agyalnak az Agrárminisztériumban, amivel megoldanák a vidéki munkaerőhiányt, és egyben a cigányságnak is kitörési lehetőséget teremtenének – derül ki a hvg.hu birtokába került munkaanyagból. Az Agroma-program akár már jövőre indulhatna, feltéve, hogy az Emmi és az összes érintett tárca is a javaslat mellé áll, plusz az Orbán-kormány még pénzt is ad a megvalósításra. A javaslat egyik megálmodója szerint ezzel végre stabil munkahelyhez juttatnák a romákat, és szó sincs arról, hogy a tervben szereplő bentlakásos szakközépiskolákkal kiszakítanák a résztvevőket a családjukból.","shortLead":"Nagy volumenű roma felzárkóztatási programon agyalnak az Agrárminisztériumban, amivel megoldanák a vidéki...","id":"20190314_agroma_program_agrarminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9b14d5-09df-41e9-abdd-e119c3c127ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc14c2e-bac1-444f-8286-19c90f25f16d","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_agroma_program_agrarminiszterium","timestamp":"2019. március. 14. 06:30","title":"Roma tinikből képeznék bentlakásos iskolákban a jövő gazdálkodóit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk megszólalt.","shortLead":"Donald Tusk megszólalt.","id":"20190314_Az_EU_elnoke_hosszu_idore_elhalasztana_a_Brexitet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53630ef8-f866-48c9-b6a5-b5ef671da711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Az_EU_elnoke_hosszu_idore_elhalasztana_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 14. 11:15","title":"Az EU elnöke hosszú időre elhalasztaná a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az ártatlannak tűnő, látszólag a kollegáktól érkező e-mailekkel is csínján kell bánni: az elmúlt hónapokban megduplázódott az elektronikus leveleken keresztüli adathalász-támadások száma.","shortLead":"Még az ártatlannak tűnő, látszólag a kollegáktól érkező e-mailekkel is csínján kell bánni: az elmúlt hónapokban...","id":"20190314_adathalasz_tamadasok_szama_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aaa6b8-2624-4e0a-9bee-1be0e31fd5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_adathalasz_tamadasok_szama_statisztika","timestamp":"2019. március. 14. 09:03","title":"Ha ennyi e-mailt kap, akkor akár bajban is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]