[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt évvel azután, hogy aláírták a szerződést a Roszatommal, most végre nyilvánosságra hozták a szerződéseket a paksi bővítésről.","shortLead":"Öt évvel azután, hogy aláírták a szerződést a Roszatommal, most végre nyilvánosságra hozták a szerződéseket a paksi...","id":"20190328_Nyilvanossagra_hoztak_a_paksi_bovitesrol_szolo_szerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635e5cef-92a7-4c52-b365-8336dbef319f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Nyilvanossagra_hoztak_a_paksi_bovitesrol_szolo_szerzodest","timestamp":"2019. március. 28. 20:55","title":"Nyilvánosságra hozták a paksi bővítésről szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9573a8-06cd-4720-98d2-d434b3dc9d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","shortLead":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","id":"20190328_Megerkeztek_a_fotok_a_kobanyai_tuzoltoauto_baleseterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9573a8-06cd-4720-98d2-d434b3dc9d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea551b5-58b8-49e7-a0fb-854234512cb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Megerkeztek_a_fotok_a_kobanyai_tuzoltoauto_baleseterol","timestamp":"2019. március. 28. 22:05","title":"Megérkeztek a fotók a kőbányai tűzoltóautó balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevitte a házába a sajtót Ujhelyi István, miután olyan hírek jelentek meg, hogy az első fokon börtönre ítélt SZEVIÉP-vezető azt állította, ingyen újították fel az EP-képviselő negyvenmilliós luxusházát. A luxusmedencéről kiderült, hogy kétszer két négyzetméteres, és nagyjából semmi nem az, aminek a drónnal készült felvételeken mutatták.","shortLead":"Bevitte a házába a sajtót Ujhelyi István, miután olyan hírek jelentek meg, hogy az első fokon börtönre ítélt...","id":"20190330_Ujhelyi_Istvan_megmutatta_a_szoregi_2x2_meteres_luxusmedencejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cd87f5-cd99-4e37-a665-2e69011d62f2","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujhelyi_Istvan_megmutatta_a_szoregi_2x2_meteres_luxusmedencejet","timestamp":"2019. március. 30. 14:30","title":"Ujhelyi István megmutatta a szőregi 2x2 méteres luxusmedencéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. ","shortLead":"A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. ","id":"20190329_Nem_tudjak_hasznalni_az_osztrakok_Orban_ajandeklovait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0f0f1b-5a30-4fa9-a9f9-e3a1474630b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Nem_tudjak_hasznalni_az_osztrakok_Orban_ajandeklovait","timestamp":"2019. március. 29. 15:32","title":"Nem tudják használni az osztrákok Orbán ajándéklovait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","shortLead":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","id":"20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c98834b-4be2-44ce-91f7-bc63d47abaf0","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","timestamp":"2019. március. 30. 17:40","title":"Reagált a Verrasztó-ügyre az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","shortLead":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","id":"20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb29b1-c537-4602-b370-ef4049df1f85","keywords":null,"link":"/sport/20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","timestamp":"2019. március. 29. 11:48","title":"Súlyos anyagi gondokkal küzd a Haladás, több százmilliós lehet a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94500e5d-b21f-4152-85a7-2792a288837a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerintük volt elég tej az országban, nem volt szükség az olcsó szlovák tejre. ","shortLead":"Szerintük volt elég tej az országban, nem volt szükség az olcsó szlovák tejre. ","id":"20190329_Az_Agrarkamara_szerint_nem_igaz_a_Penny_vedekezese_a_tul_olcso_tej_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94500e5d-b21f-4152-85a7-2792a288837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a23a08-258b-4c51-a088-89b1e803fae2","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Az_Agrarkamara_szerint_nem_igaz_a_Penny_vedekezese_a_tul_olcso_tej_miatt","timestamp":"2019. március. 29. 16:48","title":"Az Agrárkamara szerint nem igaz a Penny védekezése a túl olcsó tej miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ne megszokásból vezessen, sávszűkítések lesznek.","shortLead":"Ne megszokásból vezessen, sávszűkítések lesznek.","id":"20190329_Budapest_Margit_hid_Erzsebet_hid_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eed10f-9a20-435e-ae04-f9c85908311c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Budapest_Margit_hid_Erzsebet_hid_kozlekedes","timestamp":"2019. március. 29. 17:35","title":"Két hídnál is változik a közlekedés a hétvégén Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]