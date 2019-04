Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja a 24.hu.","shortLead":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja...","id":"20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00351a-83e8-4726-887e-f57af4d6946b","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","timestamp":"2019. április. 05. 17:50","title":"Orbán Ráhel 1 milliós táskával ment cirkuszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","id":"20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeea97b-df59-4474-9c36-22edddb5ccfd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","timestamp":"2019. április. 05. 13:04","title":"Magyar sztártervező házát vette meg a milliárdos Dreamworks-alapító – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hamarosan kénytelenek lesznek megint dönteni a Tények-tudósításról, miután Ujhelyi István próbaperben harcolta ki az eljárás megismétlését. Megkérdeztük a médiahatóságot, miért nem fizeti ki a bírósági eljárásban megítélt perköltséget a szocialista politikusnak, egy nappal később átutalták a (köz)pénzt.","shortLead":"Hamarosan kénytelenek lesznek megint dönteni a Tények-tudósításról, miután Ujhelyi István próbaperben harcolta ki...","id":"20190403_Fizetesi_felszolitast_kapott_az_Orbant_elteto_Tv2_miatt_elmeszelt_Mediatanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c35960-5366-44d7-9e9c-4ce2c6441113","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Fizetesi_felszolitast_kapott_az_Orbant_elteto_Tv2_miatt_elmeszelt_Mediatanacs","timestamp":"2019. április. 05. 08:50","title":"Újra az Orbánt istenítő Tv2-riporton görcsölhet a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megcsappant a kereslet a lezuhanékony gépek iránt.","shortLead":"Megcsappant a kereslet a lezuhanékony gépek iránt.","id":"20190406_Boeing_csokkentik_a_737_gyartasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221afad0-c28f-4383-8ef4-dc3fdabf8cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Boeing_csokkentik_a_737_gyartasat","timestamp":"2019. április. 06. 09:13","title":"Boeing: csökkentik a 737 gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"David Malpass korábban a válság idején bedőlt beruházási bank vezető közgazdásza volt.","shortLead":"David Malpass korábban a válság idején bedőlt beruházási bank vezető közgazdásza volt.","id":"20190406_Trump_embere_lett_a_Vilagbank_elnoke_mindjart_be_is_szolt_Kinanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b62562-7119-44d9-922a-a253240d10ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Trump_embere_lett_a_Vilagbank_elnoke_mindjart_be_is_szolt_Kinanak","timestamp":"2019. április. 06. 09:36","title":"Trump embere lett a Világbank elnöke, mindjárt be is szólt Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.","shortLead":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte...","id":"20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295bed2e-028b-4a15-adc6-231cf62743b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","timestamp":"2019. április. 05. 17:33","title":"A világ tíz legjobbja között van a magyarországi ECDL-képzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","shortLead":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","id":"20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445705a3-62dc-43b1-ad39-efe774b0fdb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","timestamp":"2019. április. 05. 06:59","title":"Weber: Nem Orbán határozza meg a jövőt, hanem Merkel és én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester kora legnagyobb rajzolója is volt, művészete középpontjában pedig a férfiakt állt. A tárlat bemutatja egy géniusz születését, leszámol néhány népszerű tévhittel, miközben érzékletesen kifejti azt is, hogyan hatottak egymásra a kortársaival – és miért lehet izgalmas összehasonlítani őket.","shortLead":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester...","id":"20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273f023a-aad4-4155-bf13-954b7e7fa23d","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","timestamp":"2019. április. 05. 19:50","title":"A mogorva zseni, akit az irigyei is buzgón másoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]