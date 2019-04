A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes olimpikon, aki már 40 éves, de fontolgatja, hogy akár 2023-ban is elindulhat a budapesti Eb-n.

Már 40 éves, de akár a 2023-as budapesti atlétikai vb-n indulásról is gondolkodik Kővágó Zoltán, a 2004-es olimpián második diszkoszvető, aki már 98-ban is indult a budapesti Eb-n, írja az Index a Digi Sportra hivatkozva. A 12-szeres magyar bajnok még mindig képes a négy évvel ezelőtti kondiját, állapotát hozni, ugyanakkor nincs jó véleménye a magyar edzőkről. "Vannak azért Magyarországon edzők, de sajnos az atlétikában – de más sportágakban is – kontraszelekció alakult ki. Majdhogynem a leghülyébbek maradtak egy-két kivételtől eltekintve."

Ő maga is edzi a 27 éves Huszák Jánost, aki 2018-ban országos bronzérmes lett.