[{"available":true,"c_guid":"8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét. Az asztalról elmaradhatatlan fogások egyáltalán nem bonyolultak, de összeszedtünk néhány tippet, hogy tökéletesek is lehessenek.","shortLead":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét...","id":"20190419_Tokeletes_husvet__tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1aac4c-e4c9-4167-bf08-b9938608e76c","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Tokeletes_husvet__tippek","timestamp":"2019. április. 19. 15:00","title":"Valljuk be: a húsvét az evésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a címe üzenet: Nem maradok padlón.","shortLead":"Már a címe üzenet: Nem maradok padlón.","id":"20190419_Curtis_nagyon_porog_mar_itt_is_az_uj_videoklipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b819822-351e-427f-806f-704001da8245","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Curtis_nagyon_porog_mar_itt_is_az_uj_videoklipje","timestamp":"2019. április. 19. 09:23","title":"Curtis nagyon pörög, már itt is az új videoklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég nagy volt a buli.","shortLead":"Elég nagy volt a buli.","id":"20190419_Elokerult_egy_video_a_lanyokrol_akik_csuklos_buszt_loptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8951906c-521f-49c6-84cd-09b1d9646e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Elokerult_egy_video_a_lanyokrol_akik_csuklos_buszt_loptak","timestamp":"2019. április. 19. 12:06","title":"Előkerült egy videó a lányokról, akik csuklós buszt loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Támadás érte szombaton az afgán távközlési minisztérium épületét Kabul belvárosában, legkevesebb tizenkét ember - öt támadó, négy civil és három katona - vesztette életét, és nyolcan megsebesültek.","shortLead":"Támadás érte szombaton az afgán távközlési minisztérium épületét Kabul belvárosában, legkevesebb tizenkét ember - öt...","id":"20190420_Ujabb_veres_osszecsapas_Kabulban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92835f71-048a-4aa8-b22c-3bfeb90609e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Ujabb_veres_osszecsapas_Kabulban","timestamp":"2019. április. 20. 17:39","title":"Újabb véres összecsapás Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei...","id":"20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52249100-8814-4211-a3be-e72ded4772e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","timestamp":"2019. április. 20. 16:21","title":"Családi dráma Forráskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a04ba5f-15af-4416-9fb4-bdcc15cc86d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esztergom-budapesti érsek szerint a kereszténység nem lehet negatív fogalom.","shortLead":"Az esztergom-budapesti érsek szerint a kereszténység nem lehet negatív fogalom.","id":"20190419_Erdo_Peter_Csak_mert_valaki_magyarnak_szuletik_meg_nem_lesz_rogton_kereszteny_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a04ba5f-15af-4416-9fb4-bdcc15cc86d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af71ee9-61cb-453b-9111-5f56a15bdec5","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Erdo_Peter_Csak_mert_valaki_magyarnak_szuletik_meg_nem_lesz_rogton_kereszteny_is","timestamp":"2019. április. 19. 08:22","title":"Erdő Péter: Csak mert valaki magyarnak születik, még nem lesz rögtön keresztény is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","shortLead":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","id":"20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8532360-28de-4df5-b924-6c7fd3cc1abb","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","timestamp":"2019. április. 19. 08:35","title":"Megint robbant valami Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget, a Huawei-t – írta hét végi számában a The Times című brit lap. A kínaiak alaptalannak nevezik az állításokat.","shortLead":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget...","id":"20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24137450-f3a7-4d01-9022-c2cf33ba9922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","timestamp":"2019. április. 20. 17:09","title":"Az amerikaiak szerint a kínai titkosszolgálatok pénzelik a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]