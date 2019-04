Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A címben megfogalmazott kérdésre megvan a válasz. 138 millió nő úgy gondolta úgy, hogy igen. Ennyien vágtak neki szólóban a nagyvilágnak 2017-ben a Turisztikai Világszervezet szerint.","shortLead":"A címben megfogalmazott kérdésre megvan a válasz. 138 millió nő úgy gondolta úgy, hogy igen. Ennyien vágtak neki...","id":"20190430_Utazgathate_egy_no_szoloban_a_veszelyes_nagyvilagban_Francia_rivalist_kapott_az_Airbnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee92721-a621-44e3-86c9-718066974b5c","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Utazgathate_egy_no_szoloban_a_veszelyes_nagyvilagban_Francia_rivalist_kapott_az_Airbnb","timestamp":"2019. április. 30. 12:23","title":"Utazgathat-e egy nő szólóban a veszélyes nagyvilágban? Francia riválist kapott az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú szabályokat vezet be a politikai hirdetésekre vonatkozóan.","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú...","id":"20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75507f31-8178-49bf-a297-90098ec6b9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 29. 14:03","title":"Új politikai szabályokat vezet be a Facebook, Magyarországon is kötelező lesz betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","shortLead":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","id":"20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29aac75-d628-419c-8d22-8cb586639fcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","timestamp":"2019. április. 30. 13:30","title":"A telefonját töltötte, ezért áramtalanította a fénysorompót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","shortLead":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","id":"20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e795b-e9aa-42eb-addf-4c212cccfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","timestamp":"2019. április. 28. 14:53","title":"Tolkien fia apja barátjától elszenvedett szexuális abúzusairól beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","shortLead":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","id":"20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763efaea-7876-46cb-a029-e7f5f62179de","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","timestamp":"2019. április. 29. 07:41","title":"A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta az értesüléseket.","shortLead":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta...","id":"20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d0e75-bca3-4b95-8be3-fa269dbf448e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","timestamp":"2019. április. 29. 18:34","title":"Horvátországban és Szlovéniában terjeszkedne tovább az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzt, csaknem 12 milliárd forintot, munkahelyteremtésre lehet költeni.","shortLead":"A pénzt, csaknem 12 milliárd forintot, munkahelyteremtésre lehet költeni.","id":"20190429_Minden_idok_legtobb_allami_tamogatasat_tehette_zsebre_a_Mol_uj_tiszaujvarosi_uzeme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a3ce57-a397-4d15-bf4c-2c0e022e170c","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Minden_idok_legtobb_allami_tamogatasat_tehette_zsebre_a_Mol_uj_tiszaujvarosi_uzeme","timestamp":"2019. április. 29. 09:58","title":"Minden idők legtöbb állami támogatását tehette zsebre a Mol új tiszaújvárosi üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az már kezdettől világos volt, hogy nem a Rogán Ceciliát ábrázoló címlap miatt tiltotta le a Mahir a HVG plakátjait – már azelőtt döntöttek, hogy ez megjelent volna. Valamin mégis kiakadtak a Fideszben. Mi összegyűjtöttük, hogy mi jöhet szóba, olvasóink pedig szavaztak, szerintük mitől borultak ki leginkább.","shortLead":"Az már kezdettől világos volt, hogy nem a Rogán Ceciliát ábrázoló címlap miatt tiltotta le a Mahir a HVG plakátjait –...","id":"20190429_Olvasoink_szavaztak_melyik_HVGcimlapon_raghatott_be_leginkabb_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709b19a7-cfb0-432a-8e23-4aaf8debfe78","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Olvasoink_szavaztak_melyik_HVGcimlapon_raghatott_be_leginkabb_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 29. 12:32","title":"Olvasóink szavaztak: melyik HVG-címlapon rághatott be leginkább a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]