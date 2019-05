Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","shortLead":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","id":"20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27635aae-160a-441c-866a-704fd92e053e","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","timestamp":"2019. május. 08. 09:09","title":"Matematikaérettségi: több tízezren tiltakoznak a nehéz feladatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reggel nyolc óra óta vizsgáznak az érettségizők.","shortLead":"Reggel nyolc óra óta vizsgáznak az érettségizők.","id":"20190508_tortenelemerettsegi_vizsga_rovid_feladatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020fdfd8-cb61-4854-897a-c676f320321f","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_tortenelemerettsegi_vizsga_rovid_feladatok","timestamp":"2019. május. 08. 08:42","title":"Határon túli magyarság, törökellenes küzdelmek – itt vannak az első hírek a történelemérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c477d-8ef8-44bb-983f-5cf6d2b3e21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","timestamp":"2019. május. 09. 11:44","title":"\"Kitartást és minden jót\" – írta Orbán hivatala egy kilakoltatásra váró 9 gyerekes családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális esszékérdések. Az utóbbi években nem, de előtte azért történt már hasonló. Majdnem minden miniszternek fájhatott a feje emiatt, volt, aki épphogy nem bukott bele a botrányba. A diákok legtöbbször rosszul jöttek ki az ilyen esetekből.","shortLead":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális...","id":"20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2316023-b56c-4b38-a60d-9dbb574aeedc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Nem az idei az első érettségi botrány – majdnem bukott miniszter is emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1236fd65-c28e-4717-9949-cee5fa5f3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Intenzív többletirtással próbálja megoldani a budapesti patkányhelyzetet az RNBH Konzorcium, amely tavaly vette át a patkányszaporulat kordában tartásának feladatát. A Fővárosi Önkormányzat kérdezz-felelekben magyarázta el, miért és hogyan. ","shortLead":"Intenzív többletirtással próbálja megoldani a budapesti patkányhelyzetet az RNBH Konzorcium, amely tavaly vette át...","id":"20190507_intenziv_patkanyirtas_kisokos_rnbh_konzorcium_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1236fd65-c28e-4717-9949-cee5fa5f3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051e6b7-da73-4c42-90a5-a78b2ad3119e","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_intenziv_patkanyirtas_kisokos_rnbh_konzorcium_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 07. 17:39","title":"Itt a főváros kisokosa az intenzív patkányirtás idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","shortLead":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","id":"20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94456bb4-3ee9-4918-b01c-5719649ee289","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","timestamp":"2019. május. 09. 09:31","title":"Videó: Orbán négyszemközt találkozott Tuskkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón kényszerleszállást végrehajtott és kigyulladt SSJ-100-as utasszállítóján – derült ki kompetens forrásokra hivatkozó keddi orosz sajtóértesülésekből.","shortLead":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón...","id":"20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7b6d0a-73a9-45f5-8178-94b40358233e","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","timestamp":"2019. május. 07. 21:39","title":"Nehezen magyarázható döntéseket hozott a Moszkvában kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erre biztos nem gondolt.","shortLead":"Erre biztos nem gondolt.","id":"20190508_Bejelentettek_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajanak_nevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfed5abe-e024-462b-bec7-60a75ba68cef","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Bejelentettek_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajanak_nevet","timestamp":"2019. május. 08. 17:59","title":"Bejelentették Meghan Markle és Harry herceg babájának nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]