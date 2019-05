Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros többletkiadás kellene. ","shortLead":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros...","id":"20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53742b5-dc02-43f1-b1a9-1f37d14d06e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Egy tanulmány szerint az USA nélkül Európa védtelen az oroszokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára jöhet a játékstreaming szolgáltatás a Galaxy-eszközök tulajdonosai számára.","shortLead":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára...","id":"20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fdb16a-478a-4c29-b5f8-3f335daa624c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","timestamp":"2019. május. 11. 08:03","title":"Ilyet mi is tudunk: hamarosan jöhet a Samsung játékletöltési szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","id":"20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61438ead-51d9-41ab-b7bf-ade92999fd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2019. május. 10. 18:03","title":"Máris szétszedték a Google legújabb telefonját, kiderült, mennyire javítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzésén, szombaton.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben...","id":"20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cb3d18-5835-4a4d-886f-cee0b5530956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","timestamp":"2019. május. 11. 14:51","title":"Hamilton nyerte a harmadik szabadedzést Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","shortLead":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","id":"20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6a5a42-d7d5-4d0a-9a26-680f1d8a9801","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","timestamp":"2019. május. 12. 07:30","title":"Együtt ittak, aztán leütötte és elvette 180 ezer forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a03381-2e01-4460-8958-30e8dd2a1fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EP-választás miatt is sürgős a helyzet.","shortLead":"Az EP-választás miatt is sürgős a helyzet.","id":"20190510_Zuckerberg_Macronnal_tanacskozik_fake_newsugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69a03381-2e01-4460-8958-30e8dd2a1fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87402be-db29-4ca8-b7a1-1e2fde698812","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Zuckerberg_Macronnal_tanacskozik_fake_newsugyben","timestamp":"2019. május. 10. 14:28","title":"Zuckerberg Macronnal tanácskozik fake news ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf76cc0-6e3b-4d49-9ad3-1810f6c27f90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veresegyházi medvepark egykori legendás állatgondozója március óta volt a kistarcsai belgyógyászaton, ám előtte súlyos helyzetbe került: a háza leégett, mindene odaveszett Gödöllőn. Csütörtökre virradóra hunyt el – mondta a Blikknek Ozora Szilvia, aki rendszeresen látogatta és ápolta Medvepapát.","shortLead":"A veresegyházi medvepark egykori legendás állatgondozója március óta volt a kistarcsai belgyógyászaton, ám előtte...","id":"20190510_Elhunyt_Kosa_Jozsef_a_Medvepapa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf76cc0-6e3b-4d49-9ad3-1810f6c27f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677c47e-9652-4de2-8835-baab27ef18d1","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Elhunyt_Kosa_Jozsef_a_Medvepapa","timestamp":"2019. május. 10. 16:13","title":"Elhunyt Kósa József, a „Medvepapa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]