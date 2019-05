Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","shortLead":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","id":"20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69a6087-82de-4012-9d7b-c12bf1e4171b","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 22. 16:11","title":"Orbánt is bevetette a kampány hajrájában a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás...","id":"20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8114054d-e44b-411d-a19a-75d26e6d4016","keywords":null,"link":"/sport/20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","timestamp":"2019. május. 22. 14:14","title":"A címvédő Fucsovics az első meccsén kiesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","shortLead":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","id":"20190523_medve_video_nyuzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760cf91-29d3-4f6d-b135-ff942a6e0526","keywords":null,"link":"/elet/20190523_medve_video_nyuzsi","timestamp":"2019. május. 23. 15:54","title":"Videón azonosították a hargitai tolvajt: 120 kilós, és bundát viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","shortLead":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","id":"20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bd30f-98ab-449e-bec9-57b3d174d618","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","timestamp":"2019. május. 22. 15:39","title":"Gyónás után kirabolta és megfenyegette a táti plébánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","shortLead":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","id":"20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd8801-bf17-453b-8338-54550075acce","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","timestamp":"2019. május. 22. 07:58","title":"Imádták az utasok az Uber-sofőrként dolgozó háborús bűnöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","shortLead":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","id":"20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121616dd-e824-455b-9cd3-ba775a9be025","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","timestamp":"2019. május. 22. 11:39","title":"Az Ab sem védte meg a megbüntetett TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatigénylésben kérte ki az Átlátszó a kölcsönadott műtárgyak listáját a múzeumtól. Előbb trükkösen megkerülték a válaszadást, majd azt közölte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, hogy bűnmegelőzési okokból minősített adatokká akarja nyilváníttatni a portál által kért információkat.","shortLead":"Adatigénylésben kérte ki az Átlátszó a kölcsönadott műtárgyak listáját a múzeumtól. Előbb trükkösen megkerülték...","id":"20190523_El_akarja_titkolni_az_Iparmuveszeti_Muzeum_milyen_mutargyakat_adott_kolcson_a_Karmelitaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863a728f-e62a-4b05-b21f-433c77e62015","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_El_akarja_titkolni_az_Iparmuveszeti_Muzeum_milyen_mutargyakat_adott_kolcson_a_Karmelitaba","timestamp":"2019. május. 23. 09:35","title":"El akarja titkolni az Iparművészeti Múzeum, milyen műtárgyakat adott kölcsön a Karmelitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","shortLead":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","id":"20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619f603d-79ce-43ab-8144-ccbaeb6d00c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","timestamp":"2019. május. 22. 15:09","title":"66 zsáknyi apróval fizetett egy autóért egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]