[{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","id":"20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73a9944-94d2-4d6e-990c-3b2eb9b0ba40","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","timestamp":"2019. május. 31. 17:48","title":"24.hu: Nem jelzett életveszélyt a dunai hajóbaleset riasztási lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c855e7e-6e43-420f-bf16-8332fae373b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A remény is meghalt - írja Moldován László az LMP leköszönt budapesti elnöke a Facebookon.

","shortLead":"A remény is meghalt - írja Moldován László az LMP leköszönt budapesti elnöke a Facebookon.

","id":"20190601_Eros_szavakkal_bucsuzik_az_LMP_budapesti_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c855e7e-6e43-420f-bf16-8332fae373b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a1b12f-12d0-41f1-9050-f9e21f7e1a8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Eros_szavakkal_bucsuzik_az_LMP_budapesti_elnoke","timestamp":"2019. június. 01. 18:17","title":"Erős szavakkal búcsúzik az LMP budapesti elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy köztéri hirdetőcége, a Publimont is - derül ki a most közölt éves beszámolóból.","shortLead":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy...","id":"20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90d0a90-c064-4dcc-95ae-86140b8830f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","timestamp":"2019. május. 31. 13:19","title":"Szép pénzt hoztak Mészáros Lőrincnek is a plakátkampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","id":"20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1469f6-5db2-4146-a182-1155bad6f124","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","timestamp":"2019. június. 01. 13:25","title":"Németh Szilárd ismét menekültáradatról értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégis megkaphatja a Huawei Mate 20 Pro az Android Q tesztverzióját, de azt továbbra sem tudni, mi történik a 90 napos határidő lejárta után.","shortLead":"A jelek szerint mégis megkaphatja a Huawei Mate 20 Pro az Android Q tesztverzióját, de azt továbbra sem tudni, mi...","id":"20190531_google_huawei_mate_20_pro_okostelefon_android_q_kereskedelmi_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0cf5d4-891b-4404-9797-cbb9a75d69dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_google_huawei_mate_20_pro_okostelefon_android_q_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 31. 14:03","title":"Jó hírt kapott a Huawei, visszakerült a Mate 20 Pro egy fontos androidos listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Nem megy a Veritas Intézetbe dolgozni az ’56-os Intézet igazgatója, mert ott nincs meg a tudományos kutatáshoz szükséges szabadság. Az átszervezés az intézet végét jelenti Rainer M. János szerint. Szinte napra pontosan 30. születésnapjukkor szántják be őket.

","shortLead":"Nem megy a Veritas Intézetbe dolgozni az ’56-os Intézet igazgatója, mert ott nincs meg a tudományos kutatáshoz...","id":"20190531_rainer_m_janos_56_os_intezet_veritas_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a4af88-e80f-4812-b432-e857a7c49d34","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_rainer_m_janos_56_os_intezet_veritas_intezet","timestamp":"2019. május. 31. 15:40","title":"Rainer M. János: Vége az ’56-os Intézetnek, és én nem fogok a Veritasba átmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1437ca7-eb9c-4bbb-9d5a-2b53961d0937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő maga hívta a rendőrsége. ","shortLead":"A nő maga hívta a rendőrsége. ","id":"20190531_Megolte_anyosat_egy_no_Polgardiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1437ca7-eb9c-4bbb-9d5a-2b53961d0937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091f5fab-8396-41e4-b275-b2a99243ed9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Megolte_anyosat_egy_no_Polgardiban","timestamp":"2019. május. 31. 18:13","title":"Megölte anyósát egy nő Polgárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]