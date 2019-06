Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","shortLead":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","id":"20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479cc9e2-2cb2-48c9-8197-329f2af4d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 07:45","title":"Mészáros Lőrinc most biztosan azt gondolja, megérte ezt a céget megalapítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki válaszokat vár, miközben tovább izgulhatunk a kockázatos búvárexpedíció sikeréért. Interaktív térképen és idővonalon foglaltuk össze a dunai hajóbaleset óta eltelt 40 óra eseményeit. ","shortLead":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki...","id":"20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f06b4-08c5-42a8-a30f-c1b210c3163b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","timestamp":"2019. május. 31. 16:56","title":"A kapitány tagad, mindenki válaszokat vár - így telt az év legnehezebb 40 órája (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét. A tervek szerint védelmi célokat szolgál majd az egység.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét...","id":"20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca6ad1-3d28-4660-9d22-b93401343c8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. május. 31. 19:33","title":"Rakéták helyett lézerfegyverrel védi majd magát egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti Mecedes-gyár.","shortLead":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti...","id":"20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57e04a-7ccd-4b2d-b089-6966dd968b19","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 06:45","title":"Kitalálja, melyik cég csinált 1 143 milliárd forintos bevételt tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89f458f-605e-4b3d-95e1-db9979bbeeca","c_author":"NIL","category":"sport","description":"Szombat este 21 órakor csap össze a Liverpool FC és a Tottenham Hotspur a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében, Madridban. Nüanszokon elúszó bajnoki cím és a BL-kiesés állandó veszélye jellemezte a döntősök szezonját, de mindkét csapat felkészülten, illetve többé-kevésbé egészségesen várja, hogy a legrangosabb európai kupa sorsa 11 év után újra angol házidöntőben dőljön el.","shortLead":"Szombat este 21 órakor csap össze a Liverpool FC és a Tottenham Hotspur a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében...","id":"20190531_A_Liverpool_hatodszor_vagy_a_Tottenham_eloszor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b89f458f-605e-4b3d-95e1-db9979bbeeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c880b63-ded9-4229-a6d1-7b097156addd","keywords":null,"link":"/sport/20190531_A_Liverpool_hatodszor_vagy_a_Tottenham_eloszor","timestamp":"2019. május. 31. 18:36","title":"A modern foci két óriása csap össze szombaton este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190531_Garazsbol_kihajto_auto_gazolt_halalra_egy_hajlektalant_a_Katona_Jozsef_utcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1556056-fb1a-4be3-b9a5-9bdfd5d0d2b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Garazsbol_kihajto_auto_gazolt_halalra_egy_hajlektalant_a_Katona_Jozsef_utcaban","timestamp":"2019. május. 31. 13:59","title":"Garázsból kihajtó autó gázolt halálra egy hajléktalant a Katona József utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építőipar óriásit nőtt, de az ipar sok más ágazata is húzza a gazdaságot. A mezőgazdaság idén eddig nem teljesített jól.","shortLead":"Az építőipar óriásit nőtt, de az ipar sok más ágazata is húzza a gazdaságot. A mezőgazdaság idén eddig nem teljesített...","id":"20190531_Reszletezte_a_KSH_miert_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2443e944-82e0-4754-b396-22a565df5540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Reszletezte_a_KSH_miert_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. május. 31. 09:59","title":"Részletezte a KSH, miért nőtt ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]