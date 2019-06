Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","shortLead":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","id":"20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e09a586-8323-4492-b74e-92501947aceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","timestamp":"2019. június. 02. 21:18","title":"Valami nagy baj van a Google-nél, sorra csuklanak a szolgáltatások [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5033e4-12e2-4627-b2b8-96a806f3b786","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. \r

","shortLead":"Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. \r

","id":"20190602_Nem_sikerult_a_Veszpremnek_BLt_nyerni_2724re_kikapott_a_Vardar_Szkopjetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5033e4-12e2-4627-b2b8-96a806f3b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb8f943-81b9-4181-a424-f37a23546ce0","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Nem_sikerult_a_Veszpremnek_BLt_nyerni_2724re_kikapott_a_Vardar_Szkopjetol","timestamp":"2019. június. 02. 20:01","title":"Nem sikerült a Veszprémnek BL-t nyerni, 27-24-re kikapott a Vardar Szkopjétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","shortLead":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","id":"20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112446b-7689-4ece-8452-dcff1bff0ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","timestamp":"2019. június. 01. 12:28","title":"Sátrak, kordonok: Fotókon a margitszigeti mentési bázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden képlékeny.","shortLead":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden...","id":"20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c172c1b2-f095-42c8-84a7-0d255aa0a5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","timestamp":"2019. június. 01. 13:47","title":"A Magyar Nemzet már tud valamit a hivatásos belügyesek fizetésemeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony Joshuát, ezzel ő lett a nehézsúly legújabb királya.","shortLead":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony...","id":"20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e8407a-4086-457b-9da4-4f69a48a9631","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","timestamp":"2019. június. 02. 11:47","title":"Négyszer küldték padlóra a boksz óriását, új királya van a nehézsúlynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket, hogy egy nagy helyi cég vezetőjét válasszák meg polgármesternek, aki társadalmi megbízatásban végzi majd a munkáját. ","shortLead":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket...","id":"20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c63d15-197d-49d7-a992-07ea82ef7b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","timestamp":"2019. június. 03. 11:07","title":"Lázár János aláírásával és fotójával \"ékesített\" röplapokkal szórták meg Mezőhegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies kínai technológiai nagyvállalat csomagjait engedély nélkül \"eltérítették\" - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. ","shortLead":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies...","id":"20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2b1212-f769-43d7-8210-e874bc3fa920","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","timestamp":"2019. június. 02. 16:56","title":"Kína nem hiszi, hogy tévedésből vitte rossz helyre a Huawei csomagjait a FedEx","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer Conference), amely a mai nap kezdődik. Megmutatjuk, hogyan tud – virtuálisan – részese lenni az eseményeknek.","shortLead":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724f140-dd57-4486-8aed-9a598481f9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","timestamp":"2019. június. 03. 10:03","title":"Ma jönnek az Apple újdonságai: Így láthatja azonnal, miket jelentenek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]