[{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román emlékmű avatását a román kormány is törvénytelennek minősítette.","shortLead":"A román emlékmű avatását a román kormány is törvénytelennek minősítette.","id":"20190606_Tiltakozik_a_kormany_az_uzvolgyi_temetoben_tortent_atrocitasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba303d3-0d94-47d9-8a8e-a95abcb2ce08","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Tiltakozik_a_kormany_az_uzvolgyi_temetoben_tortent_atrocitasok_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 19:52","title":"Tiltakozik a kormány az úzvölgyi temetőben történt atrocitások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10 millió képet tartalmazott mintegy 100 ezer személyről. A Financial Times értesülését a Microsoft megerősítette.","shortLead":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10...","id":"20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64bb52-d160-4048-8ead-996824e9e58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","timestamp":"2019. június. 08. 08:03","title":"A Microsoft titokban törölte a 100 ezer ember arcáról 10 millió fotót tartalmazó adatbázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb49149-b3dd-4144-9e5b-fe0135c97c25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó érzi a tarkóján az európai gyártók lehelletét, ezért komoly fejlesztéseket tervez.","shortLead":"Az amerikai gyártó érzi a tarkóján az európai gyártók lehelletét, ezért komoly fejlesztéseket tervez.","id":"20190607_erosebb_es_nagyobb_hatotavu_lehet_a_kovetkezo_tesla_model_s_es_x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb49149-b3dd-4144-9e5b-fe0135c97c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e1ec59-6c6d-4b59-bc2d-aec6d6db1d9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_erosebb_es_nagyobb_hatotavu_lehet_a_kovetkezo_tesla_model_s_es_x","timestamp":"2019. június. 07. 13:21","title":"Erősebb és nagyobb hatótávú lehet a következő Tesla Model S és X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén sorozatban találják meg a vandálok a világörökségi épületet.","shortLead":"Idén sorozatban találják meg a vandálok a világörökségi épületet.","id":"20190607_Egy_kamasz_szerint_jo_otlet_volt_belevesni_a_romai_Colosseumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd6f0a4-d047-4ed9-b3d2-b67dd7018eed","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Egy_kamasz_szerint_jo_otlet_volt_belevesni_a_romai_Colosseumba","timestamp":"2019. június. 07. 11:48","title":"Ismét megrongálták a Colosseumot: most egy német kamasznak támadt nagy ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03fddfe-012c-4f48-a401-70fb28154e94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 08. 09:16","title":"Balesettel indult a reggel az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verseny miatt lezárják a környéket.","shortLead":"Verseny miatt lezárják a környéket.","id":"20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a97eb-f70e-41a0-8e25-3ae1a42070fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","timestamp":"2019. június. 08. 08:39","title":"A Hősök terére csak futva induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","shortLead":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","id":"20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bf6861-84c7-4524-8208-93d36df99cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","timestamp":"2019. június. 08. 07:57","title":"Nem utal semmi arra, hogy ma nekifognának a Hableány kiemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35622342-7995-4900-95ff-d35012367a48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezdetben két típus, a Cupra Ateca és a Leon Cupra R vásárolható meg a budapesti márkakereskedésben, amelyekből 25-30 találhat gazdára hazánkban még idén.","shortLead":"Kezdetben két típus, a Cupra Ateca és a Leon Cupra R vásárolható meg a budapesti márkakereskedésben, amelyekből 25-30...","id":"20190607_cupra_markakerskedes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35622342-7995-4900-95ff-d35012367a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3122553-64db-498f-be81-2e830ea8f432","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_cupra_markakerskedes_budapest","timestamp":"2019. június. 07. 18:28","title":"Saját kereskedést kapott itthon a spanyol sportautó-márka, a Cupra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]