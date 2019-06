Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","shortLead":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","id":"20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14eed9b9-4c57-41a2-a6f7-299155fb2cb1","keywords":null,"link":"/elet/20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","timestamp":"2019. június. 13. 09:57","title":"Valóra vált minden üvegpadlót utáló rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai sprinter 9,85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","shortLead":"Az amerikai sprinter 9,85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","id":"20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b008c9b-115c-4af2-868f-de15a932851f","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","timestamp":"2019. június. 14. 05:35","title":"Gyémánt Liga: Coleman a világ idei legjobbjával győzött 100 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d35b1ca-524b-4b40-8c7f-02a5cd8004c8","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Cséfalvay András évek óta ötvözi tudományos érdeklődését a kortárs képzőművészeti praxissal: munkái hosszú ideje tartó kutatások, amelyek a tudományos világkép újragondolására, vakfoltjainak megtalálására tesznek kísérletet, gyakran a valóság és a fikció összekapcsolásával. Azon kevés alkotók egyike, akik mindezt játszi könnyedséggel és humorral teszik: ","shortLead":"Cséfalvay András évek óta ötvözi tudományos érdeklődését a kortárs képzőművészeti praxissal: munkái hosszú ideje tartó...","id":"20190613_A_lathatatlan_vilag_letjogosultsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d35b1ca-524b-4b40-8c7f-02a5cd8004c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43bfe51-bb96-4c63-a26b-60dcf641bfd1","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190613_A_lathatatlan_vilag_letjogosultsaga","timestamp":"2019. június. 13. 10:46","title":"A láthatatlan világ létjogosultsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","id":"20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d5f6d2-b8af-4b14-afe7-4a34dbe66c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 13. 07:48","title":"Nem kapták meg időben a nyári pólóikat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","shortLead":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","id":"20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e05f1a3-36d5-40a0-ba6e-fae8dc878ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 14. 11:53","title":"Drága fotó készült több gyorshajtóról Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0565c7-8e99-4227-bc9d-6a85de6f2768","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kalypso Media bejelentette, hogy felújítja a Praetorianst és Commandos nevű játéksorozatának egyik legjobb részét. Mindkét program sokak gyerekkorának meghatározó alkotása volt.","shortLead":"A Kalypso Media bejelentette, hogy felújítja a Praetorianst és Commandos nevű játéksorozatának egyik legjobb részét...","id":"20190614_commandos_2_videojatek_kalypso_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0565c7-8e99-4227-bc9d-6a85de6f2768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9f810b-df91-44bc-afd4-46bad7f0242d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_commandos_2_videojatek_kalypso_media","timestamp":"2019. június. 14. 19:03","title":"Visszatér a videojátékok két nagy klasszikusa, a Commandos és a Praetorians","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy év börtönbüntetés is járhat az ittasan drónt reptetőknek Japánban egy most elfogadott törvény értelmében.","shortLead":"Akár egy év börtönbüntetés is járhat az ittasan drónt reptetőknek Japánban egy most elfogadott törvény értelmében.","id":"20190613_dron_ittas_reszeg_drontorveny_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bd7f53-4fad-4c2b-89a8-3b5387a8f780","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_dron_ittas_reszeg_drontorveny_japan","timestamp":"2019. június. 13. 16:33","title":"Tilos lesz Japánban részegen drónt vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó kaukázusi köztársaság elnöke, s példás, bár a korszellemnek aligha megfelelő büntetést helyezett kilátásba.","shortLead":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó...","id":"20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8810f7bd-0058-4897-b690-1b8ffa0e0d5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","timestamp":"2019. június. 14. 11:32","title":"Csecsenföldön nyelvkitépés és ujjtörés jár a nem tetsző kommentekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]