[{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f959a768-3ac8-4096-bf5f-e3a8d221022a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. június. 19. 10:13","title":"Négyes karambol történt az M7-esen a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklánynak adott igazat. Így muszáj lesz lehozniuk, hogy hazugság volt, amit a tanulmányi eredményeiről és iskolai hiányzásairól írtak, és ügyvédje szerint valószínűleg a még folyamatban lévő sajtópereket is bukhatják az ugyanezt leközlő kormányközeli lapok.","shortLead":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki...","id":"20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2373da-9289-4a88-9b3c-26cbff365ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","timestamp":"2019. június. 18. 16:33","title":"Eldőlt: Nagy Blanka végleg lenyomta a NER karaktergyilkos bulvárlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","shortLead":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","id":"20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9617c099-d080-43c1-8c1c-2a3aab0b1c75","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","timestamp":"2019. június. 17. 21:03","title":"Búzatáblában találták meg a húga megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72270449-010f-4411-9fbe-fde7afcfe46d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Droggal tették agresszívvá a foglyul ejtett állatot, de visszaengedik a természetbe.","shortLead":"Droggal tették agresszívvá a foglyul ejtett állatot, de visszaengedik a természetbe.","id":"20190619_Metamfetaminnal_nevelt_vermokust_az_amerikai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72270449-010f-4411-9fbe-fde7afcfe46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b490e0-0678-4409-ab17-c37c0a48bbea","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Metamfetaminnal_nevelt_vermokust_az_amerikai_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 14:12","title":"Metamfetaminnal nevelt vérmókust egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb0009d-a9eb-4e4f-9def-0077e8d28be5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Továbbra sem adott választ a Facebook, mi okból törlődött sok magyar felhasználó Facebook- és Instagram-profilja. A tiltási hullám hétfőn kezdődött, de még szerda reggel is érkeztek hírek kidobott fiókokról.","shortLead":"Továbbra sem adott választ a Facebook, mi okból törlődött sok magyar felhasználó Facebook- és Instagram-profilja...","id":"20190619_letiltott_facebook_fiok_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb0009d-a9eb-4e4f-9def-0077e8d28be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d71092-e843-4d6e-9631-0e0e78d4106f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_letiltott_facebook_fiok_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 19. 10:03","title":"Harmadik napja tart a Facebook titokzatos törlési hulláma, és azóta sem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc2570-a24d-4640-a8fe-514fbae5bc16","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","timestamp":"2019. június. 18. 16:39","title":"Szürreális alkotás született: valaki összevágta a Csernobil főcímét Jóbarátok-stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","shortLead":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","id":"20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997472e-c594-4ca8-b361-3ff00a2e829a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 14:03","title":"Van előrelépés: már vizsgálódik a Facebook a letiltós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","shortLead":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","id":"20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39a9a1c-1500-4eaf-a07c-3566dfb5e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","timestamp":"2019. június. 17. 20:42","title":"Nem adta ki a lakását egy meleg párnak, büntetést kaphat a tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]