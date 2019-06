Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sem Ali Khamenei, sem vezető munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz.","shortLead":"Sem Ali Khamenei, sem vezető munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz.","id":"20190624_Az_irani_ajatollahra_vetett_ki_szankciokat_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b57329-c62a-4e5c-b4e3-eb00d78baccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Az_irani_ajatollahra_vetett_ki_szankciokat_Trump","timestamp":"2019. június. 24. 19:06","title":"Az iráni ajatollahra vetett ki szankciókat Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","shortLead":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","id":"20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c13f44-5e5b-4b71-aceb-1f639353feeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","timestamp":"2019. június. 24. 13:07","title":"Gazdag külföldieket csábítana Szaúd-Arábia, de igen komoly ennek az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","shortLead":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","id":"20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57028a0-b236-4256-85c1-d435dffd69d0","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","timestamp":"2019. június. 25. 10:37","title":"Elárulta az erdélyi gróf, mivel tölti náluk az időt Károly herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df413564-b38a-4e57-ac31-e85dfb4661b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biomandula-termék annyira bio lett, hogy rovarok is kerültek bele.\r

\r

","shortLead":"Egy biomandula-termék annyira bio lett, hogy rovarok is kerültek bele.\r

\r

","id":"20190625_Ha_nem_akar_rovarokkal_szennyezett_mandulat_enni_ezt_a_markat_kerulje_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df413564-b38a-4e57-ac31-e85dfb4661b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a4f83e-42b6-4c12-b3c1-26f200413a13","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Ha_nem_akar_rovarokkal_szennyezett_mandulat_enni_ezt_a_markat_kerulje_el","timestamp":"2019. június. 25. 15:41","title":"Ha nem akar rovarokkal szennyezett mandulát enni, ezt a márkát kerülje el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban forgat. ","shortLead":"A fővárosban forgat. ","id":"20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e52e84-76f1-408c-b17f-48278aeabfa8","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","timestamp":"2019. június. 25. 14:46","title":"Figyelem: akármikor összefuthat a budapesti utcákon Scarlett Johanssonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, az eredményt a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, az eredményt a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","id":"20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d86660-1ffe-4dfc-8542-fa99d8cdbb54","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos weboldal elérhetetlen a világon ezekben a percekben a webszolgáltatásokkal foglalkozó CloudFlare hibája miatt. A gondot a magyar netezők is érezhetik. ","shortLead":"Számos weboldal elérhetetlen a világon ezekben a percekben a webszolgáltatásokkal foglalkozó CloudFlare hibája miatt...","id":"20190624_cloudflare_webszolgaltatas_weboldal_nem_elerheto_discord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38e0620-16a0-41ad-996e-a834deb849d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_cloudflare_webszolgaltatas_weboldal_nem_elerheto_discord","timestamp":"2019. június. 24. 15:03","title":"Sorra csuklanak meg a weboldalak, baj van az egyik nagy szolgáltatónál [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta a következtetést.","shortLead":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta...","id":"20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7f2174-6627-4c33-8cc8-86b611a9fc4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 07:44","title":"Itt a tudományos válasz arra, tényleg rosszabb termékekkel etetnek-e minket a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]