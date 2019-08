Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b264bf6-99f3-4799-9ef3-170c53852002","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A Bauhaus-építészet egyik gyöngyszeme régi fényében ragyog Csehországban. ","shortLead":"A Bauhaus-építészet egyik gyöngyszeme régi fényében ragyog Csehországban. ","id":"201934__a_tugendhatvilla__brnoi_bauhausikon__ludwig_mies_oszlopai__uveghazhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b264bf6-99f3-4799-9ef3-170c53852002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1d423b-5c87-4208-88cc-67af67b05dfe","keywords":null,"link":"/kultura/201934__a_tugendhatvilla__brnoi_bauhausikon__ludwig_mies_oszlopai__uveghazhatas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 10:00","title":"Előbb a sznobizmus csúcsának tartották, utána végigment rajta a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta. Az érintett Fidesz-támogatású ellenfele könnyedén kabátlopási ügybe keveredhet.\r

