[{"available":true,"c_guid":"0a6e092c-42b8-4f66-bf80-c594833eb960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még júliusban történt az eset az M1-esen.","shortLead":"Még júliusban történt az eset az M1-esen.","id":"20190825_Fizetes_nelkul_lepett_le_600_liter_dizellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6e092c-42b8-4f66-bf80-c594833eb960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055b448b-df70-495b-9dc8-615554699700","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fizetes_nelkul_lepett_le_600_liter_dizellel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:55","title":"Fizetés nélkül lépett le 600 liter dízellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fideszes rádióadó beindítására adott pénzt Amerikában Soros.","shortLead":"Egy fideszes rádióadó beindítására adott pénzt Amerikában Soros.","id":"20190826_30_eve_tortent_a_Belso_Elharitas_jelentette_hogy_Szajer_Jozsef_megszerezte_Soros_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af4622-9cb2-4f6e-8687-1fd68dd26daa","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_30_eve_tortent_a_Belso_Elharitas_jelentette_hogy_Szajer_Jozsef_megszerezte_Soros_tamogatasat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:49","title":"30 éve történt: a belső elhárítás jelentette, hogy Szájer József megszerezte Soros támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399b7523-74fd-456a-93f1-53bd1135d787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos forrásból derült ki, mikor mutatkozik be a világnak a Huawei újabb Kirin lapkakészlete, amelyen már az 5G modemnek is sikerült helyet szorítani.","shortLead":"Hivatalos forrásból derült ki, mikor mutatkozik be a világnak a Huawei újabb Kirin lapkakészlete, amelyen már az 5G...","id":"20190826_huawei_hisilicon_kirin_990_chip_ifa_2019_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=399b7523-74fd-456a-93f1-53bd1135d787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f76781-04e4-4fb3-b2f9-13a97386f657","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_huawei_hisilicon_kirin_990_chip_ifa_2019_berlin","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:03","title":"Ettől az apró chiptől lesznek még gyorsabbak a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitter-oldalán üzent az amerikai elnök: az Axios cikke szerinte hazugság, ő soha nem mondott olyat, hogy a viharfelhőket nukleáris fegyverekkel bombázzák meg.\r

","shortLead":"Twitter-oldalán üzent az amerikai elnök: az Axios cikke szerinte hazugság, ő soha nem mondott olyat...","id":"20190826_donald_trump_atombomba_nuklearis_fegyverek_hurrikan_viharfelho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e60126-077f-4080-85b5-b913dd8a4e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_atombomba_nuklearis_fegyverek_hurrikan_viharfelho","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:33","title":"Trump szerint nem igaz, hogy atombombával fékezné meg a hurrikánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép alakul ki róla – hol járt, mit csinált, kivel volt. Szülőként segítsük a gyerekekben tudatosulni az adatgyűjtés tényét - javasolja Devorah Heitner ifjúsági- és médiaszakértő.","shortLead":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép...","id":"20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a74360-c207-4bf2-9d08-1749d8f50ab0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:15","title":"Hogyan segíthetjük szülőként a gyerekek tudatos internetezését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy darabig van rá EU-pénz.","shortLead":"Egy darabig van rá EU-pénz.","id":"20190825_Meg_dragabb_lesz_a_Balaton_vizszintjenek_megemelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec974768-7296-4aa5-89f4-d0c801c817dd","keywords":null,"link":"/kkv/20190825_Meg_dragabb_lesz_a_Balaton_vizszintjenek_megemelese","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:46","title":"Még drágább lesz a Balaton vízszintjének megemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","shortLead":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","id":"20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a3bf05-7129-402a-ba67-532f2167e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:04","title":"Felhőszakadás, villámlás, hőség: kiadta a riasztást a Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.","shortLead":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir...","id":"201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1f93f-0870-4431-8ebe-d618347c784e","keywords":null,"link":"/vilag/201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:00","title":"Nagyon megerősödött a komikusból lett ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]