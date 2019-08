Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe többségre számít a fővárosi közgyűlésben.



","shortLead":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe...","id":"20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f5a961-496d-4a51-b00b-913d2bcef223","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:22","title":"Tarlós: hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet az ellenzéki kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","shortLead":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","id":"20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c86c8f-ccdc-4605-b63f-e3b0f1bf771d","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Újszülött gyermeke életét mentette meg egy győri apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg.","shortLead":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető...","id":"20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb90d65-e558-45e2-a366-06d1307f0db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:59","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek Port Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak a keresztény gyülekezetek a melegekkel szemben, addig Magyarországon az LMBTQ-barát papot nagyítóval kell keresni. A Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni, például úgy is, hogy az alapján az egyház ne tartsa bűnnek a homoszexualitást. Meg úgy is, hogy Jézus épp annyira legyen férfi, mint nő. Modolo Ákos melegaktivistával és Szabadkai Bálint, a Keresztények a Melegekért nevű szervezet alapítójával döntöttünk tabukat.","shortLead":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak...","id":"20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c086735-4707-4771-8b80-342686295be0","keywords":null,"link":"/elet/20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:30","title":"Miért ne lehetne Jézus transznemű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót az anyukaágy-akciót is levezénylő Orosvári Zsoltnak köszönhetően. ","shortLead":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót...","id":"20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d68253d-74ef-46df-9790-4c12e4dd0ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:34","title":"Most a székesfehérvári kórház gyerekosztálya jutott klímához Orosvári Zsoltnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","shortLead":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","id":"20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9497ce6-81d6-46e3-9d05-8627f9a90499","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:47","title":"Kim Dzsong Un rakétákat lövöldözött a Japán-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni Magyarországra.","shortLead":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni...","id":"20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feaacac-5f34-47b5-a942-5bbb9c14443a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:57","title":"Mostantól Magyarországra is szállít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","shortLead":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","id":"20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb0d6f4-fea2-40a2-8b97-11f0ef9c2543","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:30","title":"Elgázolt egy embert a vonat Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]