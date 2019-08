Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","shortLead":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","id":"20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c569c1-685b-4637-a293-ff37d9461d38","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:55","title":"29 év után otthagyja az MSZP-t a volt hatvani polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad58042-7ed7-4119-942a-b77384afcbd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a menetfények esetleg nem tennék teljesen egyértelművé, hogy egy BMW közelít, a sötétben világító hűtőrács garantáltan megteszi a hatását.","shortLead":"Ha a menetfények esetleg nem tennék teljesen egyértelművé, hogy egy BMW közelít, a sötétben világító hűtőrács...","id":"20190828_mar_vilagito_vesehutoraccsal_is_rendelheto_az_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad58042-7ed7-4119-942a-b77384afcbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d074d3-2dfb-4c9c-9907-ea5842433b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_mar_vilagito_vesehutoraccsal_is_rendelheto_az_5os_bmw","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:41","title":"Már világító vese-hűtőráccsal is rendelhető az 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","shortLead":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","id":"20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b32506-5af2-49cd-a040-9124bd37cbde","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:02","title":"Birkák legelnek London egyik legnagyobb parkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb személy ellen emeltek vádat.","shortLead":"Egy újabb személy ellen emeltek vádat.","id":"20190827_Ujabb_vademeles_az_Alstomugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd556e-7cf5-4074-b9ae-3a4b8a33313d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_vademeles_az_Alstomugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:01","title":"Újabb vádemelés az Alstom-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor megfellebbezhetetlen igazságokként megjelenő állításokat.\r

","shortLead":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor...","id":"20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84fd784-3a3a-48a1-a383-6f038feb5da9","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:59","title":"Na ez nem igaz az őserdőket pusztító tüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való jogot, illetve az embertelen bánásmód tilalmát annak a Szergej Magnyitszkijnak az ügyében, akit egy évig tartottak fogva adócsalás miatt, eközben nem megfelelő orvosi ellátást kapott, és gumibottal bántalmazták is, mondta ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A férfi korrupciós ügyeket leplezett le, 2009-ben halt meg a börtönben.

","shortLead":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és...","id":"20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c29485-88ed-4ae2-a370-1fe3dbd36de8","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:25","title":"Az orosz állam felelős a korrupcióellenes aktivista haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül úszva próbált meg eljutni Franciaországból az Egyesült Királyságba - jelentette a belga sajtó szerdán.","shortLead":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül...","id":"20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5215c-fb91-40a2-8801-c30c5560772e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:03","title":"Palackokból készített mentőmellényt, de belefulladt a tengerbe egy menedékkérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]