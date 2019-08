Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dublini rendelet alapján nálunk kellene lefolytatni az eljárásukat. A magyar hatóságokat ez kevésbé érdekli. ","shortLead":"A dublini rendelet alapján nálunk kellene lefolytatni az eljárásukat. A magyar hatóságokat ez kevésbé érdekli. ","id":"20190827_Tobb_mint_700_menedekkero_visszafogadasat_kerik_hazanktol_az_unios_tagallamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690456c-f2bc-42a5-b79e-4bafcc5995f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Tobb_mint_700_menedekkero_visszafogadasat_kerik_hazanktol_az_unios_tagallamok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:50","title":"Több mint 700 menedékkérő visszafogadását kérik hazánktól az uniós tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","shortLead":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","id":"20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918660eb-081f-4dad-96eb-9942394aec72","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:11","title":"Egymillió forint értékű drogot szimatolt ki egy rendőrkutya az ételhordókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","shortLead":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","id":"20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a287adb-4835-4752-a448-b8c07c7d82ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:36","title":"Amazóniai tüzek: kinek van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való jogot, illetve az embertelen bánásmód tilalmát annak a Szergej Magnyitszkijnak az ügyében, akit egy évig tartottak fogva adócsalás miatt, eközben nem megfelelő orvosi ellátást kapott, és gumibottal bántalmazták is, mondta ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A férfi korrupciós ügyeket leplezett le, 2009-ben halt meg a börtönben. \r

\r

","shortLead":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és...","id":"20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c29485-88ed-4ae2-a370-1fe3dbd36de8","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:25","title":"Az orosz állam felelős a korrupcióellenes aktivista haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","shortLead":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","id":"20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd21e2-ab65-4b50-9a6a-58c1d0d45b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:27","title":"Féléves várólista is lehet a bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vádirat szerint 1,7 millió forint értékű áramot loptak.","shortLead":"A vádirat szerint 1,7 millió forint értékű áramot loptak.","id":"20190827_Vadat_emeltek_Kozso_teahazanak_aramlopasi_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce645e-d7ba-4ecc-8626-4303ecf6df39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Vadat_emeltek_Kozso_teahazanak_aramlopasi_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"Vádat emeltek Kozsó teaházának áramlopási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9431c4be-6ddd-4818-aa23-83ff7bc175ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Banka Rolandot és szamarát, a csomagokat hordozó Rocinantét akkor ismerte meg az ország, amikor a minap felszálltak egy MÁV-szerelvényre. Pedig ennél sokkal érdekesebb dolgok is történtek már velük: hat év alatt bejárták például együtt fél Európát. A tanár végzettségű vándor a gyaloglás és a pénztelenség felszabadító erejéről, egy szamár bölcsességéről, illetve arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogy még a fennkölt El Caminón, a folyamatos bandukolásban is ki lehet égni.","shortLead":"Banka Rolandot és szamarát, a csomagokat hordozó Rocinantét akkor ismerte meg az ország, amikor a minap felszálltak...","id":"20190828_Ugy_dontottem_megorulok_mert_ez_az_egyetlen_megfelelo_reakcio__interju_a_zarandokkal_aki_megvonatoztatta_a_szamarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9431c4be-6ddd-4818-aa23-83ff7bc175ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd320e1-126f-47bd-a330-2a294d62463a","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Ugy_dontottem_megorulok_mert_ez_az_egyetlen_megfelelo_reakcio__interju_a_zarandokkal_aki_megvonatoztatta_a_szamarat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:30","title":"Miért száll fel egy ember szamárral a vonatra? Honnan jön, hová megy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","shortLead":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","id":"20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b54341b-2171-487d-855b-37248562cd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:42","title":"Az utóbbi 250 év legmelegebb nyara volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]