[{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re győztek a budapesti Groupama Arénában. A magyar szövetségi kapitány szerint még nincs minden veszve, de foggal-körömmel kell majd küzdeni a továbbjutásért.","shortLead":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re...","id":"20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc07e48-3971-4f46-b313-1e4141266bff","keywords":null,"link":"/sport/20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:55","title":"Rossi: Ha van a labdarúgásnak istene, akkor kötelessége ezek után visszafizetni nekünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","shortLead":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","id":"20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f17fa8-4c64-4859-9767-bbeb3a7421b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:24","title":"Speciális udvari rendet vezettek be a pécsi iskolában: óvakodniuk kell a diákoknak a flextől és a fúrótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Esztergomban egy polgárőr kapott riasztást a mobilalkalmazásból, így tudtak megmenteni egy férfit, akinek megállt a szíve egy buszmegállóban.","shortLead":"Esztergomban egy polgárőr kapott riasztást a mobilalkalmazásból, így tudtak megmenteni egy férfit, akinek megállt...","id":"20190908_Eletmentes_Sziv_City_mobil_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5328b82c-9e75-4efe-b670-750dbb00408f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Eletmentes_Sziv_City_mobil_app","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:45","title":"Már 30 ember életét mentette meg a Szív City app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt érvényesek. ","shortLead":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt...","id":"20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3813e6f5-0318-4b2f-b45e-d21f127af8cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:00","title":"Visszavágtak a finnek: mindenképpen a jogállamiság betartásához kötnék az uniós kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cc7b51-f0d7-4766-a985-dc3f82601a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örökösök ellenkezése miatt az utolsó pillanatban mondták le a rendező által színpadra állított Molnár Ferenc-darabot Nyíregyházán. Mohácsi azt mondja, ilyen még sosem fordult elő vele. ","shortLead":"Az örökösök ellenkezése miatt az utolsó pillanatban mondták le a rendező által színpadra állított Molnár Ferenc-darabot...","id":"20190910_Mohacsi_Janos_Duhos_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cc7b51-f0d7-4766-a985-dc3f82601a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac58e8f8-14c9-43af-a372-618d7129b234","keywords":null,"link":"/kultura/20190910_Mohacsi_Janos_Duhos_vagyok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:09","title":"Mohácsi János: Dühös vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","shortLead":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","id":"20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866871d2-3994-412d-b4ab-17f9393aed86","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:53","title":"Gödön az MSZP–Liberálisok-szövetség \"ráindul\" az egységes ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","shortLead":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","id":"20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2507932c-4800-4043-b2b1-af91a3f4b317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:14","title":"Olyan turbulencia volt, hogy többen megsérültek egy gépen leszálláskor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","shortLead":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","id":"20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7610fcb2-1282-4bfb-8460-38fb092ee497","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:17","title":"Hat kiskutyát hagytak magára egy dobozban, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]