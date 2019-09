Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","shortLead":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","id":"20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea12dc-0571-4d66-9a7c-dfbb506fcc54","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:18","title":"Meg akart szökni otthonról, ezért késelte meg szüleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint, ami tizede a 2003-as hőhullámkor regisztráltnak, jóllehet idén a melegrekordok országszerte megdőltek.","shortLead":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi...","id":"20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26039e19-8396-4ebf-b45c-ac8401ce383e","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:27","title":"Mintegy 1500 áldozatot követelt a kánikula Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pont erre a posztra szánta volt miniszterét Orbán Viktor.","shortLead":"Nem pont erre a posztra szánta volt miniszterét Orbán Viktor.","id":"20190908_Trocsanyi_felelhet_a_humanitarius_segelyezesert_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9493dd15-78b0-4fd7-a401-6b1a68829a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Trocsanyi_felelhet_a_humanitarius_segelyezesert_az_EUban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:00","title":"Trócsányi felelhet a humanitárius segélyezésért az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","shortLead":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","id":"20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a29884-ac1e-45a2-b0b5-09ab978c1992","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:35","title":"Két mentőhelikopter szállt ki az M6-oson történt halálos balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még...","id":"20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e49683-6f76-4fa9-983e-0e9884575582","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:59","title":"Itt a friss, jövő heti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség és a vádlott is fellebbezett az ügyben.","shortLead":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet...","id":"20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ab37c7-51b0-40a0-813c-4f73c2724b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:51","title":"Pénzbüntetésre ítélték a szerkesztőt, akit az Orbán-interjú meghamisításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves kenuvilágbajnok azt üzeni mindenkinek, hogy vegye komolyan a rendszeres szűrővizsgálatokat.","shortLead":"A 71 éves kenuvilágbajnok azt üzeni mindenkinek, hogy vegye komolyan a rendszeres szűrővizsgálatokat.","id":"20190909_Wichmann_Tamas_a_rakkal_kuzd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d75c05-8737-47cc-842d-c0e435ef3a12","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Wichmann_Tamas_a_rakkal_kuzd","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:59","title":"Wichmann Tamás a rákkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]