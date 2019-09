Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee371-d158-4125-99d8-ef318f66df19","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:58","title":"Tájfun csapott le Tokióra, több száz légi járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","shortLead":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","id":"20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374aeb29-2be6-4ce1-86ad-6c5ede56656c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:24","title":"Schmuck Andor összekeverhette a Facebook-oldalát a választási adatlapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15c8bed-13a1-46ee-95a3-07898d3bad84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt támadás és megfigyelés, de nem tömeges - szerintük.","shortLead":"Volt támadás és megfigyelés, de nem tömeges - szerintük.","id":"20190908_Apple_az_ujgurok_voltak_a_celpontok_de_a_Google_eltulozza_a_veszelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c15c8bed-13a1-46ee-95a3-07898d3bad84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb172b7-6248-4fd7-a105-1e6c4ce0c832","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Apple_az_ujgurok_voltak_a_celpontok_de_a_Google_eltulozza_a_veszelyt","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:07","title":"Apple: az ujgurok voltak a célpontok, de a Google eltúlozza a veszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","shortLead":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","id":"20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e233e-8251-4ea7-87dd-9266891f5d94","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:17","title":"Parkoló autókat gyújtott fel egy férfi Nyíregyházán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92513ae1-6d44-4eca-b50b-03b0ff32d782","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Február 20-án a Soprtarénában lép fel a legendás Los Angeles-i heavy metal zenekar.","shortLead":"Február 20-án a Soprtarénában lép fel a legendás Los Angeles-i heavy metal zenekar.","id":"20190909_Jon_a_Five_Finger_Death_Punch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92513ae1-6d44-4eca-b50b-03b0ff32d782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a950e30d-2e59-469f-b01c-63124f76b590","keywords":null,"link":"/kultura/20190909_Jon_a_Five_Finger_Death_Punch","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"Jön a Five Finger Death Punch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fee1b6b-3ac4-4656-9b8a-2c2290a11e94","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Döcögve indult a nemzeti turisztikai adatszolgáltatás, de az állam megint sikeresen központosított egy ágazatot. ","shortLead":"Döcögve indult a nemzeti turisztikai adatszolgáltatás, de az állam megint sikeresen központosított egy ágazatot. ","id":"201936__szallovendegek_nyilvantartasa__fenyegetes__piacszerzes__antiportas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fee1b6b-3ac4-4656-9b8a-2c2290a11e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffebf53e-aa48-4abf-93b1-4447f1c546fe","keywords":null,"link":"/kkv/201936__szallovendegek_nyilvantartasa__fenyegetes__piacszerzes__antiportas","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:00","title":"Kincsnek számító információkhoz jut a szállóvendégekről az állami adatszolgáltató központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ffc05a-c77e-4679-a747-8f462a99d01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráment a tulajdonos a különlegességekre, de vödörrel mérte.","shortLead":"Ráment a tulajdonos a különlegességekre, de vödörrel mérte.","id":"20190909_Epp_foztek_a_palinkat_a_sufniban_amikor_lecsaptak_a_NAVellenorok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ffc05a-c77e-4679-a747-8f462a99d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33aabbd-a16e-47c5-96bd-0f2f360167dd","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Epp_foztek_a_palinkat_a_sufniban_amikor_lecsaptak_a_NAVellenorok__video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:37","title":"Banánpálinkát főztek a sufniban, amikor lecsapott a NAV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738e1255-0bc5-418d-95ae-fef032bd23f6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Franciaországban jártunk utána annak, hogy mit tud a Skoda eddigi legkisebb és legolcsóbb divatterepjárója. Ami lényegében egy megemelt Scala, és tele van kisebb-nagyobb meglepetésekkel. ","shortLead":"Franciaországban jártunk utána annak, hogy mit tud a Skoda eddigi legkisebb és legolcsóbb divatterepjárója. Ami...","id":"20190908_skoda_kamiq_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738e1255-0bc5-418d-95ae-fef032bd23f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c9c52f-c48a-4dd4-847c-c120cb3fff2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_skoda_kamiq_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:30","title":"Emelt cseh remek: kipróbáltuk a legújabb Skodát, a Kamiqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]