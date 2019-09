Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Rejtélyes magántőke-alapkezelő tűnt fel pár hónapja a színen, amivel gyakorlatilag egy időben prémium kategóriás étterem nyitotta meg kapuit a Várkert Bazárral átellenben, és utóbb egy borkereskedelemmel foglalkozó cég is aktivizálódott. A több szálon futó történetben a kormányfő veje lehet az összekötő kapocs.","shortLead":"Rejtélyes magántőke-alapkezelő tűnt fel pár hónapja a színen, amivel gyakorlatilag egy időben prémium kategóriás...","id":"201938__tiborcz_istvan__borbiznisz__felix__ihatnak_amedve_borere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ada3-79f9-40e8-99d5-35f08d54f794","keywords":null,"link":"/360/201938__tiborcz_istvan__borbiznisz__felix__ihatnak_amedve_borere","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:00","title":"Tiborcz István elmerült a budai vendéglátásban, az Origo átjátszásánál bizonyított barátja segíti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84103293-94b1-4c17-9856-32e30adf25ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA titkos hadműveleti tervet dolgozott ki az Oroszországhoz tartozó, Lengyelország és Litvánia közé ékelt exklávét, Kalinyingrádot védelmező légvédelmi rendszerek megsemmisítésére. Az egyelőre még nem derült ki, hogy mely orosz területek esetében készültek hasonló tervek.","shortLead":"Az USA titkos hadműveleti tervet dolgozott ki az Oroszországhoz tartozó, Lengyelország és Litvánia közé ékelt exklávét...","id":"20190920_Az_uj_hideghaboru_ujabb_jele_keszek_az_amerikai_tervek_az_orosz_legvedelem_semlegesitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84103293-94b1-4c17-9856-32e30adf25ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f48522c-f3c5-4d18-9d73-d3bd1aa568dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Az_uj_hideghaboru_ujabb_jele_keszek_az_amerikai_tervek_az_orosz_legvedelem_semlegesitesere","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:20","title":"Az új hidegháború újabb jele: készek az amerikai tervek az orosz légvédelem semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobb híján az ajtón hagyta.","shortLead":"Jobb híján az ajtón hagyta.","id":"20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e94182-324a-4d59-8b6b-f999ab057f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:28","title":"Csekket vitt Rogánnak Karácsony, hogy befizethesse a Tiborcz-adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik kutyának súlyos fertőzése, a másiknak vérző, nyílt sebe volt.","shortLead":"Az egyik kutyának súlyos fertőzése, a másiknak vérző, nyílt sebe volt.","id":"20190919_Eltiltanak_a_kutyatartastol_az_allatkinzo_nagyigmandi_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361ad2f2-42ea-41cf-8920-9cb729d7e8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Eltiltanak_a_kutyatartastol_az_allatkinzo_nagyigmandi_ferfit","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:18","title":"Eltiltanák a kutyatartástól az állatkínzó nagyigmándi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd806045-4fdf-4e36-9619-512ceb0b70d3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Előbb a múlt héten bemutatott új iPhone, majd pedig a csütörtökön prezentált Huawei Mate30 Pro kapcsán került elő ismét az éjszakai fotózás témája. Nézzük, hogyan teljesítenek éjszaka az Apple, a Huawei és a Samsung legújabb csúcsmobiljai.","shortLead":"Előbb a múlt héten bemutatott új iPhone, majd pedig a csütörtökön prezentált Huawei Mate30 Pro kapcsán került elő ismét...","id":"20190920_iphone_11_pro_samsung_galaxy_note10_plusz_google_pixel_3_huawei_mate30_pro_p30_pro_ejszakai_mod_fotozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd806045-4fdf-4e36-9619-512ceb0b70d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb19bb9-0d60-4218-9f56-87f9cb29027f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_iphone_11_pro_samsung_galaxy_note10_plusz_google_pixel_3_huawei_mate30_pro_p30_pro_ejszakai_mod_fotozas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:33","title":"Leeshet az álla, ha meglátja, milyen fotókat csinálnak éjszaka a legjobb telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel hatóság. A termékből Magyarországra is szállítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt kéri, hogy aki vásárolt a ilyet, ne használja.","shortLead":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel...","id":"20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671dc08c-35bd-4b4e-bd3f-3144180b1904","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:36","title":"Veszélyes kínai bögrét találtak, ha vett ilyet, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem hívő Pintér Sándor. A legkevesebb szó természetesen Csepelről esett, bár Pintér próbált mindent kontextusba helyezni: Csepel is szépül a közmunka miatt, és ott is járnak az új tűzoltóautók. ","shortLead":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem...","id":"20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c87ba2-6b4a-47c2-8e4f-0381223947fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:00","title":"Pintér Sándor nyilvánosan hátba szúrta Németh Szilárdot egy csepeli fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is számolhatják a disznótartást.","shortLead":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is...","id":"20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee3fe37-061d-4145-a95f-e2a24909c282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"A Nébih megerősítette: tényleg készült terv a házi sertéstartás felszámolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]