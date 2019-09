Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti a maximumot, és a cél nemcsak az, hogy ezt minél tovább fenn tudjuk tartani, hanem az is, hogy hosszú távon jó életminőséggel számolhassunk, és persze gondoljunk a családunk jövőjére is.","shortLead":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti...","id":"20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e376563-1c8b-400d-96f2-2a0fab3897e8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"4 dolog, amit tegyen meg az életéért 35 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része volt a második világháborúban, a jelenségről azonban még mindig nagyon keveset tudunk. A történetek és a traumák feltárásában sokat segíthetnek azok a naplók, amelyeket maguk az áldozatok írtak. Kunt Gergely történész legújabb könyve, a Kipontozva… ezeken a naplóbejegyzéseken keresztül a történelem egy nagyon személyes olvasatát adja.","shortLead":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része...","id":"20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85629b-d849-4d44-a30c-3d13f91853ed","keywords":null,"link":"/360/20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:00","title":"„Az én kis női nyavalygásaim” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viberben már elérhető a matricakészítő funkció, amellyel a felhasználók saját, egyedi matricacsomagokat tervezhetnek és készíthetnek. A vállalat szerint így nagyobb tér nyílik az üzenetek szavakon túli átadására.","shortLead":"A Viberben már elérhető a matricakészítő funkció, amellyel a felhasználók saját, egyedi matricacsomagokat tervezhetnek...","id":"20190919_viber_sajat_matrica_letrehozasa_egyedi_matricacsomag_keszitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b73e7-90ec-4f5a-b7fc-3590816c1d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_viber_sajat_matrica_letrehozasa_egyedi_matricacsomag_keszitese","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:03","title":"Itt a Viber új funkciója, napokon belül mindenkinél bekapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy pénzügyi szolgáltatókat képviselő lobbiszervezethez megy dolgozni a magyar pénzügyi felügyelet egykori vezetője. ","shortLead":"Egy pénzügyi szolgáltatókat képviselő lobbiszervezethez megy dolgozni a magyar pénzügyi felügyelet egykori vezetője. ","id":"20190918_Tavozik_Farkas_Adam_az_Europai_Bankhatosag_elerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec8ffd5-b02d-4c12-91cc-da8b52551474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Tavozik_Farkas_Adam_az_Europai_Bankhatosag_elerol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:17","title":"Távozik Farkas Ádám az Európai Bankhatóság éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","shortLead":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","id":"20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f25808d-d1a2-4f27-a3a9-ba82924051bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:53","title":"Több tízezer nyugdíjas ötezer forintot sem kap majd a novemberi korrekcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld forgását igazoló ingakísérlete tette közismertté.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld...","id":"20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd8cbc-2409-4892-bfe8-1f7cd2084e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:33","title":"200 éve született az ember, akit minden laposföld-hívőnek figyelmen kívül kell hagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4197661c-a178-476e-9fc5-5dac6aec67a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír, hátha egyszerre jön ki ez a változat is a normál modellel együtt a 8-as Golfból.","shortLead":"Jó hír, hátha egyszerre jön ki ez a változat is a normál modellel együtt a 8-as Golfból.","id":"20190918_Meg_sehol_az_uj_VW_Golf_de_a_GTIt_mar_Nurburgingen_nyuzzak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4197661c-a178-476e-9fc5-5dac6aec67a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42aab852-c458-4dda-9f7f-2cf831929b2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Meg_sehol_az_uj_VW_Golf_de_a_GTIt_mar_Nurburgingen_nyuzzak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 04:22","title":"Még sehol az új VW Golf, de a GTI-t már a Nürburgringen nyúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a gyerek vitája a nővel, aztán elővette a bicskáját.","shortLead":"Eldurvult a gyerek vitája a nővel, aztán elővette a bicskáját.","id":"20190919_Combon_szurt_egy_not_egy_11_eves_gyerek_Jaszapatiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6b9077-c161-46bd-93ae-40f38c5065c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Combon_szurt_egy_not_egy_11_eves_gyerek_Jaszapatiban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:05","title":"Combon szúrt egy nőt egy 11 éves gyerek Jászapátiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]