A hétvégén hazánkba érkezik a spanyol Carlos Puyol és a brazil Cafu is, hogy az egyébként magyar fejlesztésű teqballt szélesebb körben ismertté tegyék Magyarországon. A focisták szeptember 27-én (pénteken) 16:00 órakor a Docler székházban várják a rajongókat, szeptember 28-án (szombaton) pedig a nyíregyházi TEQBALL ALL STARS gálán mutatják be a tudásukat.

Az egyszeres világbajnok Puyol és a kétszeres győztes Cafu a FITEQ (Nemzetközi Teqball Szövetség) meghívására érkezik Magyarországra. A nyíregyházi eseményen futsalmeccset is rendeznek, a helyi All Stars csap össze a Teqfriends-szel, amelynek soraiban olyan játékosok szerepelnek, Lipcsei Péter, Király Gábor és Gyurta Dániel.

Korábban a szintén világbajnok Ronaldinho, és a portugál Simao Sabrosa is népszerűsítette a sportágat hazánkban.

A nyíregyházi Teqball All Stars beharangozó videója ezen a linken érhető el.

A magyar fejlesztésű teqball népszerűsége egyébként rekordsebességgel növekszik, immár 99 országban hivatalosan elismert sportág.