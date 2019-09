Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtéri vonaljegyet és a napijegyeket már eddig is meg lehetett vásárolni telefonnal.","shortLead":"A repülőtéri vonaljegyet és a napijegyeket már eddig is meg lehetett vásárolni telefonnal.","id":"20190930_Matol_mobilon_is_lehetett_budapesti_berletet_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7c0215-f788-46cc-bc12-b4e0ebf9b864","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Matol_mobilon_is_lehetett_budapesti_berletet_venni","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:09","title":"Mától mobilon is lehet budapesti bérletet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak volt az arca, mint az Elmúlt8év, a Lapzárta és a Newsroom.","shortLead":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak...","id":"20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a862e-75f7-40d3-8bf5-9d5bd9a5bbb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:36","title":"A Hír Tv-től tavaly távozó Szöllősi Györgyi reggeli műsorhoz igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","shortLead":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","id":"20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573a7e0-ca8f-42c2-8df6-dfe81c2497c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"Rogán Cecília és köre átvette a városmajori teniszközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5447253-d8ea-431e-9e27-55c65da433b0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Megyeri Szabolcs cége a nagy válságban bedőlt, a zuglói önkormányzathoz ment, kitalálta a Virágzó Zugló programot, közben pedig elkezdte építeni a brandjét, blogol, videózik. HVG-portré.","shortLead":"Megyeri Szabolcs cége a nagy válságban bedőlt, a zuglói önkormányzathoz ment, kitalálta a Virágzó Zugló programot...","id":"201939_megyeri_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5447253-d8ea-431e-9e27-55c65da433b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7311babe-739a-49f1-9e9c-80845f8b5ab9","keywords":null,"link":"/360/201939_megyeri_szabolcs","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"A zuglói főkertész, aki mer beleszólni a közéletbe, éppúgy, mint Greta Thunberg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","id":"20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6341348d-dbb8-4b29-8563-211a11514c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:49","title":"John Legend a kisfiával zongorázik egy elképesztően cuki videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet elnöke azt mondta az RTL Klubnak, ők csak kimondják az igazságot az önkormányzati választás kampányában.\r

\r

","shortLead":"A szervezet elnöke azt mondta az RTL Klubnak, ők csak kimondják az igazságot az önkormányzati választás kampányában.\r

\r

","id":"20190928_Nem_tudja_a_Fidelitas_mennyibe_kerul_a_kampanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab556d5e-eafe-49e6-b6a8-d8e22443d949","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Nem_tudja_a_Fidelitas_mennyibe_kerul_a_kampanya","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:13","title":"Nem tudja a Fidelitas, mennyibe kerül a kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]