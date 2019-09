Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről sztoriztak a HVG-nek színészek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről...","id":"20190920_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34228ce7-577b-4b23-addd-469137d9c944","keywords":null,"link":"/360/20190920_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:30","title":"Radar 360: az MSZP akciózott, és beteget rugdosott egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fccf43-e97d-412b-b06f-bff48298cd1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új játék tartja lázban a netet. Az ImageNet Roulette a fotónkat kategorizáló algoritmusként indult, de valami más lett belőle.","shortLead":"Új játék tartja lázban a netet. Az ImageNet Roulette a fotónkat kategorizáló algoritmusként indult, de valami más lett...","id":"20190920_imagenet_roulette_kepfelismero_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6fccf43-e97d-412b-b06f-bff48298cd1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413eb2fc-11cb-4a9b-b8c7-686bc6a35ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_imagenet_roulette_kepfelismero_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:33","title":"Jó poénnak tűnik a fotónkat ellenőrző algoritmus, csak ne lenne rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket demokrata párti tisztségviselők indítottak ellene.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket...","id":"20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028530f1-c748-4281-a911-cff6315b9d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:03","title":"Trump pert indított az adóbevallásait bekérő ügyész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak Éger István elnököt, hanem az egész elnökséget leváltaná az Újratervezés.","shortLead":"Nem csak Éger István elnököt, hanem az egész elnökséget leváltaná az Újratervezés.","id":"20190919_orvosi_kamara_elnok_eger_istvan_kincses_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4801cf9a-fee2-4641-ac92-8f7e2a0b0d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_orvosi_kamara_elnok_eger_istvan_kincses_gyula","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:38","title":"Leváltaná az Orvosi Kamara ellenzéke a 16 éve hivatalban levő elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az óceán mindkét partán tartanak a Librától. ","shortLead":"Az óceán mindkét partán tartanak a Librától. ","id":"20190920_facebook_libra_svajc_penzmosas_tips","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2b2f03-a110-48bc-b159-1429361f3269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_facebook_libra_svajc_penzmosas_tips","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:18","title":"Európa tud jobbat a Facebook pénzénél – csak győzzük kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ed47e1-ffba-441f-8ac4-cdf24118a5fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schell Juditot, Hajdú Steve-et és az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmet rendező Ujvári Csabát ültettük le egy asztalhoz, annak apropóján, hogy a róluk szóló film szombattól látható lesz a hvg360-on. A beszélgetésből kiderült, hogy hárman háromféleképpen emlékeznek arra, miért is forgattak filmet a legendás Horvai-Kapás osztályról. ","shortLead":"Schell Juditot, Hajdú Steve-et és az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmet rendező Ujvári Csabát ültettük le...","id":"20190920_Osztalytalalkozo_Doku360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ed47e1-ffba-441f-8ac4-cdf24118a5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a642f9b-4739-48b2-b630-e7386bcec7bf","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Osztalytalalkozo_Doku360","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:06","title":"\"Olyan, mintha más nem történt volna az életemben, csak az a négy év\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég külsős munkavállalói. Ha valaki mégsem szeretné, hogy ilyen történjen, a megosztást ki lehet majd kapcsolni – legalábbis ezt ígérik.","shortLead":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég...","id":"20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3de8df-2d79-4af8-ad2e-7a5cdca6953d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:04","title":"A Facebook tévés okossága is hallgatózni fog, de azt mondják, ki lehet kapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része volt a második világháborúban, a jelenségről azonban még mindig nagyon keveset tudunk. A történetek és a traumák feltárásában sokat segíthetnek azok a naplók, amelyeket maguk az áldozatok írtak. Kunt Gergely történész legújabb könyve, a Kipontozva… ezeken a naplóbejegyzéseken keresztül a történelem egy nagyon személyes olvasatát adja.","shortLead":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része...","id":"20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85629b-d849-4d44-a30c-3d13f91853ed","keywords":null,"link":"/360/20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:00","title":"„Az én kis női nyavalygásaim” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]