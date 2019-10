Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","shortLead":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","id":"20191003_bme_isetta_berlin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5486204-5201-4a4d-98d4-7c7fbf1e1639","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_bme_isetta_berlin","timestamp":"2019. október. 03. 08:18","title":"A BMW új szpotját a magyarok is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A német E.ON megszerezte az Elmű és az Émász nagy részét. Néhány leányvállalatot lepasszolnak az állami MVM-nek, ami kisbefektetőként beszáll a magyar E.ON-ba. És menet közben eladják az ország északkeleti részének hálózatát Mészáros Lőrincnek.","shortLead":"A német E.ON megszerezte az Elmű és az Émász nagy részét. Néhány leányvállalatot lepasszolnak az állami MVM-nek, ami...","id":"20191004_Meszaros_Lorinchez_fog_befolyni_a_villanyrezsi_az_orszag_otodebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01f31-fb58-442d-83cc-fb24ea4e706b","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Meszaros_Lorinchez_fog_befolyni_a_villanyrezsi_az_orszag_otodebol","timestamp":"2019. október. 04. 15:37","title":"Mészáros Lőrinchez fog befolyni a villanyrezsi egy része az ország ötödéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","shortLead":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","id":"20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f8b43-655a-4e3f-b10e-4ff3a11b615a","keywords":null,"link":"/elet/20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Művérrel locsolták be klímatüntetők a brit Pénzügyminisztériumot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","shortLead":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","id":"20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a8e122-d509-4350-929f-235db252fcfb","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","timestamp":"2019. október. 02. 23:31","title":"Szoboszlaiék közel voltak a bravúrhoz, de nyert a BL-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják.","shortLead":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia...","id":"201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5437c25-3840-40c3-8cf2-353081c3d903","keywords":null,"link":"/360/201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","shortLead":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","id":"20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53032d-4d60-4d51-864a-0d87a23fe994","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 04. 07:59","title":"Az új listavezető Tesla Model 3-ból többet adtak el, mint VW Polóból – Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium Zrt. zagytározóihoz a 2010-es vörösiszap-katasztrófában érintett Kolontárra – írja a 24.hu Korózs Lajos megfigyelése alapján.","shortLead":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium...","id":"20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef0c5f-d574-48ac-a116-587bf18b5965","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","timestamp":"2019. október. 03. 12:22","title":"Szlovén szennyvíziszapot szállíthatnak Kolontárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alábbiakban minden érdemi részét közöljük a Karácsony Gergelyről kiszivárogtatott hangfelvételnek. Félkövérrel szedtük a kérdéseket, amelyeket valaki eltorzított. Ezen túl jelöltük, ahol vágás helye hallható. Ez nem jelenti azt, hogy másutt nem történhetett manipuláció.\r

","shortLead":"Az alábbiakban minden érdemi részét közöljük a Karácsony Gergelyről kiszivárogtatott hangfelvételnek. Félkövérrel...","id":"20191002_Itt_a_kiszivarogtatott_Karacsonyhangfelvetel_leirata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9083f2d1-c688-4eec-b25b-8edba8d6d98a","keywords":null,"link":"/360/20191002_Itt_a_kiszivarogtatott_Karacsonyhangfelvetel_leirata","timestamp":"2019. október. 03. 10:35","title":"Itt a kiszivárogtatott Karácsony-hangfelvétel leirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]