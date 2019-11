Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","shortLead":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","id":"20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cdcafa-a0a3-44f8-86ba-e06d283db579","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","timestamp":"2019. november. 01. 12:10","title":"Egymilliárd műanyag csomagolást von ki a forgalomból a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","shortLead":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","id":"20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497de87-25d5-4a60-8850-ee9f3ae29a86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","timestamp":"2019. november. 02. 14:18","title":"Halálos baleset a motorpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b68d837-d909-45ee-b8ba-b16571a08171","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A szerelmet, a vágyakozást, a testi vonzalmat a legtermészetesebb dolognak tartja a Szólíts a neveden az amerikai írója, aki szerint mindegy, hogy nőbe vagy férfiba szeretünk bele, a lényeg a személyiség, a kisugárzás, a végzetes vonzerő.","shortLead":"A szerelmet, a vágyakozást, a testi vonzalmat a legtermészetesebb dolognak tartja a Szólíts a neveden az amerikai...","id":"201944__andre_aciman_iro__tanacstalan_apakrol_noi_lelkierorol__kusza_erzelmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b68d837-d909-45ee-b8ba-b16571a08171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d33f2a-e86f-4e70-888a-4b57080303fb","keywords":null,"link":"/360/201944__andre_aciman_iro__tanacstalan_apakrol_noi_lelkierorol__kusza_erzelmek","timestamp":"2019. október. 31. 19:00","title":"\"Óvakodtam attól, hogy belefussak a melegsztorik sztereotípiáiba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb interjút ad Angela Merkel német kancellár, és a sajtó helyett a digitális kommunikáció közvetlen csatornáin keresztül fordul az állampolgárokhoz - írta a Der Tagesspiegel című német lap pénteken egy kormányzati kimutatás alapján.","shortLead":"Egyre kevesebb interjút ad Angela Merkel német kancellár, és a sajtó helyett a digitális kommunikáció közvetlen...","id":"20191101_A_sajtobol_mar_elkezdte_a_visszavonulast_Merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09298090-4340-4187-8172-d70d5f4b2cdf","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_sajtobol_mar_elkezdte_a_visszavonulast_Merkel","timestamp":"2019. november. 01. 13:35","title":"A sajtóból már elkezdte a visszavonulást Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","shortLead":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","id":"20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee24a1-3367-4053-a034-4a7144d11b71","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 01. 08:40","title":"Könnygázzal ünnepelték a Halloweent Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1e7fc0-4cac-4d08-b4b9-111733003647","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyugat-oroszországi Csuvasföldön történt az ijesztő baleset, szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A nyugat-oroszországi Csuvasföldön történt az ijesztő baleset, szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20191101_Percekig_tolta_maga_elott_az_autot_miutan_bedoglott_a_feke_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d1e7fc0-4cac-4d08-b4b9-111733003647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55be1f8-35cc-4ff6-b509-8a03f125a9af","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Percekig_tolta_maga_elott_az_autot_miutan_bedoglott_a_feke_video","timestamp":"2019. november. 01. 13:05","title":"Álló kocsisorba rohant egy fékhibás kamion Oroszországban, száz métert tolt maga előtt egy autót (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De ötöt kapott a Bayern is. ","shortLead":"De ötöt kapott a Bayern is. ","id":"20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595aa6a0-747a-4884-8806-9f36ec8ee0f7","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Bundesliga: Gulácsi csapata nyolcat rúgott Szalaiéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.","id":"20191102_Esos_szeles_lesz_a_hetvege_hatralevo_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6483b4a7-61ec-40f4-ae5e-ce463e9e6d47","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Esos_szeles_lesz_a_hetvege_hatralevo_resze","timestamp":"2019. november. 02. 16:25","title":"Esős, szeles lesz a hétvége hátralévő része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]