[{"available":true,"c_guid":"11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője, hogy ezzel mondjon búcsút a teljes flottának.","shortLead":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője...","id":"20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858c5eb6-72df-4f0f-89aa-ecf2a105ba3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","timestamp":"2019. november. 04. 17:03","title":"Egy hatalmas rajzolt Boeinggel vett búcsút flottájától az El Al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte a Depeche Mode-feldolgozásukat.","shortLead":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte...","id":"20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd339092-9db9-4305-b16f-3181c04b1a66","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","timestamp":"2019. november. 04. 11:52","title":"Majka és Curtis újra együtt: íme, az első közös produkciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a privát beszélgetések is illetéktelenek kezébe kerülhettek a legújabb adatvédelmi botrányban.","shortLead":"Még a privát beszélgetések is illetéktelenek kezébe kerülhettek a legújabb adatvédelmi botrányban.","id":"20191104_adatszivargas_condition_black_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327991e2-51b8-4541-a1a2-208db59611fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_adatszivargas_condition_black_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. november. 04. 08:33","title":"Kínos helyzetbe kerülhetnek a szexoldalak látogatói, több millió adat szivároghatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","shortLead":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","id":"20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e6217-7059-4beb-a818-85613f370560","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","timestamp":"2019. november. 04. 13:57","title":"Ellopták Lajkó Félix 160 milliós hegedűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191103_edward_snowden_ufo_apple_iphone_5_oltasellenesseg_magyar_allam_telenor_kavezas_google_fitbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6da358-e1eb-4983-b18a-d1d3786594e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_edward_snowden_ufo_apple_iphone_5_oltasellenesseg_magyar_allam_telenor_kavezas_google_fitbit","timestamp":"2019. november. 03. 12:03","title":"Ez történt: Edward Snowden elmondta az igazságot az ufókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","shortLead":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","id":"20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577426a5-d0af-42e5-8c3b-26ef3b3f3bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","timestamp":"2019. november. 03. 10:55","title":"Boris Johnson úgy látja, szilveszterre le tudja vezényelni a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba49836-c95d-4a52-8b38-0b972d7e34ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lengyelországban majd duplaannyit kell fizetniük a vízumért.","shortLead":"Lengyelországban majd duplaannyit kell fizetniük a vízumért.","id":"20191104_1700_dollarert_johetnek_Magyarorszagra_a_vietnami_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba49836-c95d-4a52-8b38-0b972d7e34ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e3c5e-aac7-4c93-b11e-7d6df10efd8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_1700_dollarert_johetnek_Magyarorszagra_a_vietnami_munkavallalok","timestamp":"2019. november. 04. 11:06","title":"1700 dollárért jöhetnek Magyarországra a vietnami munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","shortLead":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","id":"20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d34356-b666-433e-b000-ec70ddf67786","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 04. 15:07","title":"Az MSZP győri elnöke kiadta a jelszót Borkai eskütételére: Találkozzunk a Városházán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]