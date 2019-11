Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","shortLead":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","id":"20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b448f-255c-4f80-9297-c26aee9567c9","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","timestamp":"2019. november. 06. 21:45","title":"Egy videóban végignézheti, hogyan alakultak a lemezeladások az utóbbi ötven évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","shortLead":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","id":"201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f53be4-b36d-4224-bc41-96b3f4966142","keywords":null,"link":"/360/201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","timestamp":"2019. november. 05. 10:00","title":"Melyik étterem mennyire csendes? Van már alkalmazás, amelyik megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","shortLead":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","id":"20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6005b9d-bae8-46cb-8c1a-9ec828a004dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 06. 05:24","title":"Hivatalosan is feloszlott a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Borkai Zsolt hivatalosan csak pár órával ezelőtt mondott le október 13-án elnyert megbízatásáról, Győrben, illetve a Fideszben már az önkormányzati választás után megindultak a találgatások, hogy kit indíthat a párt az utódjaként. A Fidesz hivatalosan még nem mondott nevet, az informális jelöltskála egyelőre az alpolgármestertől egy orvoson és egy vállalkozón át egy újabb sportolócelebig terjed. ","shortLead":"Bár Borkai Zsolt hivatalosan csak pár órával ezelőtt mondott le október 13-án elnyert megbízatásáról, Győrben, illetve...","id":"20191106_borkai_zsolt_fidesz_utod_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994e18-db9a-40ab-a998-518613387ff7","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_borkai_zsolt_fidesz_utod_valasztas","timestamp":"2019. november. 06. 14:10","title":"Helyi potentátot vagy újabb celebet indít Borkai Zsolt utódjaként Győrben a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével mindenkit elküldenek az egységtől.","shortLead":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével...","id":"20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063ecc2d-d349-4d6b-8c65-b7774a90bb3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","timestamp":"2019. november. 05. 16:03","title":"Fontos döntést hozott a Samsung, hatással lesz az új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel is.\r

\r

","shortLead":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel...","id":"20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512cd2aa-712d-488f-97a6-541cb10887f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","timestamp":"2019. november. 05. 06:15","title":"Óriási az adóelkerülés az út menti gyümölcsárusoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád hídnál készült a felvétel.","shortLead":"Az Árpád hídnál készült a felvétel.","id":"20191106_olajfolt_duna_arpad_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58467bf-5703-4ac2-a4d7-61fbf7f71a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_olajfolt_duna_arpad_hid","timestamp":"2019. november. 06. 18:12","title":"Megint olajfoltot videóztak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A gyalogos a helyszínen életét vesztette.","id":"20191105_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Szazhalombattan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d1591-026f-4d12-a0e2-54ff26a44102","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Szazhalombattan","timestamp":"2019. november. 05. 21:59","title":"A zebrán gázoltak halálra egy nőt Százhalombattán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]