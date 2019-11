Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén 40 éves a HVG. Sorozatunkban a hetilap 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Idén 40 éves a HVG. Sorozatunkban a hetilap 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201946__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__otletbol_nincs_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ce2be-6490-4387-8b00-88c83decf120","keywords":null,"link":"/360/201946__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__otletbol_nincs_hiany","timestamp":"2019. november. 16. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Orbán nem volt híve a közjogi rendszer teljes felforgatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Keleti pályaudvar felé haladt.","shortLead":"A Keleti pályaudvar felé haladt.","id":"20191115_diszno_budapest_rakoczi_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1d1a5-a56f-4689-b18b-02724588be8d","keywords":null,"link":"/elet/20191115_diszno_budapest_rakoczi_ut","timestamp":"2019. november. 15. 13:18","title":"Disznó sorolt be a belső sávba a Rákóczi úton Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3c29a9-c7a8-4cc6-940b-d3a1d12bb107","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha élt legnagyobb emberszabású majom, a Gigantopithecus blacki csaknem kétmillió éves maradványából sikerült genetikai anyagot kinyerniük kínai és dán kutatóknak.","shortLead":"A valaha élt legnagyobb emberszabású majom, a Gigantopithecus blacki csaknem kétmillió éves maradványából sikerült...","id":"20191114_legnagyobb_emberszabasu_majom_kovulet_genetika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a3c29a9-c7a8-4cc6-940b-d3a1d12bb107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a0d89b-2fec-4706-814a-508d8c4952b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_legnagyobb_emberszabasu_majom_kovulet_genetika","timestamp":"2019. november. 14. 18:03","title":"A világ legnagyobb emberszabású kövületét vizsgálták a kutatók, áttörő eredményt értek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár el is bontathatták volna a vadászkastély kapuját, de az önkormányzattól elbitorolt útért bérleti díjat kérnek csupán. A csütörtöki közgyűlésen döntöttek erről a vásárhelyi képviselők.","shortLead":"Akár el is bontathatták volna a vadászkastély kapuját, de az önkormányzattól elbitorolt útért bérleti díjat kérnek...","id":"20191114_Dontott_a_kozgyules_Hodmezovasarhelyen_Fizetnie_kell_a_batidai_vadaszkastely_tulajdonosainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c89f679-065c-4685-bbb7-a6fc68b96ca0","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Dontott_a_kozgyules_Hodmezovasarhelyen_Fizetnie_kell_a_batidai_vadaszkastely_tulajdonosainak","timestamp":"2019. november. 14. 18:45","title":"Döntött a közgyűlés Hódmezővásárhelyen: Fizetnie kell a Lázár-féle batidai vadászkastély tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","shortLead":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","id":"20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c93be-5d52-4fed-a21f-a48e9da34834","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","timestamp":"2019. november. 14. 17:06","title":"Egy cégvezető már megbukott a pécsi önkormányzat átvilágításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc4c903-1b26-4a38-96eb-8859852d0cc8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ez nem Alkotmánybíróság” – mondta a jogszociológus a hvg.hu heti podcastjában. Fleck Zoltánnal Handó Tündéről és a magyar igazságszolgáltatás állapotáról beszélgettünk.","shortLead":"„Ez nem Alkotmánybíróság” – mondta a jogszociológus a hvg.hu heti podcastjában. Fleck Zoltánnal Handó Tündéről és...","id":"20191116_Fleck_Zoltan_a_Fulkeben_Az_autoriter_rendszer_nem_egyuttmukodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc4c903-1b26-4a38-96eb-8859852d0cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e67725e-2d78-4be4-a396-a11e2f03f46e","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Fleck_Zoltan_a_Fulkeben_Az_autoriter_rendszer_nem_egyuttmukodo","timestamp":"2019. november. 16. 10:30","title":"Fleck Zoltán a Fülkében: Az autoriter rendszer nem együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","shortLead":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","id":"20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b260fd-21c5-434a-a503-b8c1867dcf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","timestamp":"2019. november. 14. 21:25","title":"Baranyi szerint politikai hibát követtek el az őt támogató pártok az alakuló ülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]