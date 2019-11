Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Georgi Dermendzsiev szerint nem szabad feleslegesen örömködni, nem éghetnek meg Magyarország ellen. ","shortLead":"Georgi Dermendzsiev szerint nem szabad feleslegesen örömködni, nem éghetnek meg Magyarország ellen. ","id":"20191122_bolgar_magyar_valogatott_eb_potselejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07360ec4-6f2e-48ee-b0e9-9cede72fd449","keywords":null,"link":"/elet/20191122_bolgar_magyar_valogatott_eb_potselejtezo","timestamp":"2019. november. 22. 22:38","title":"„Nem szabad eufóriába esnünk” – csitította a bolgár drukkereket a szövetségi kapitányuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román miniszterelnök egyértelműen elhatárolódott névrokonától.","shortLead":"A román miniszterelnök egyértelműen elhatárolódott névrokonától.","id":"20191121_ludovic_orban_orban_viktor_europai_neppart_roman_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d105e5-b8e6-4cc4-b8bc-84495378778a","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_ludovic_orban_orban_viktor_europai_neppart_roman_miniszterelnok","timestamp":"2019. november. 21. 19:36","title":"Orban közölte, hogy ő véletlenül sem Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","id":"20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0472657e-1d08-43cc-a897-b2da554d6ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","timestamp":"2019. november. 22. 09:31","title":"Cukrot talált a NASA ősi meteoritokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület új, ellenzéki polgármestere, Baranyi Krisztina elmondta, mi kell ahhoz, hogy Ferencváros megadja az engedélyt a stadion megépítésére.","shortLead":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület...","id":"20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f8bdd-3817-494b-9210-89a805f8498c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","timestamp":"2019. november. 22. 12:23","title":"Baranyi Krisztina elmondta, milyen feltételekkel támogatja az atlétikai stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros-hálózat ráadásul, mert egyébként nincs is semmi gond.","shortLead":"Soros-hálózat ráadásul, mert egyébként nincs is semmi gond.","id":"20191122_Az_Emmi_a_pedagogustuntetesrol_SOROS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559bedd-80c8-46e8-8581-3a4c9752b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Az_Emmi_a_pedagogustuntetesrol_SOROS","timestamp":"2019. november. 22. 16:58","title":"Az Emmi a pedagógustüntetésről: S.O.R.O.S.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d23830-f792-435f-9ec3-fd8a12b92260","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk és a tíz alelnök munkáját egy főtitkár és egy kincstárnok segíti majd.","shortLead":"Donald Tusk és a tíz alelnök munkáját egy főtitkár és egy kincstárnok segíti majd.","id":"20191121_Megvalasztotta_uj_elnokseget_az_Europai_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d23830-f792-435f-9ec3-fd8a12b92260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99535a5-9872-4c82-95d3-dbd6bd0029bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Megvalasztotta_uj_elnokseget_az_Europai_Neppart","timestamp":"2019. november. 21. 19:05","title":"Megválasztotta új elnökségét az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben. Budapest 2015-ben kitüntette őt a Bárczy István díjjal, amit most Karácsony Gergely főpolgármester elvenne tőle a következő testületi ülésre beterjesztett javaslatával - tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben...","id":"20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7fb93d-dfb0-4f17-ac2e-f89c9a3fa386","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","timestamp":"2019. november. 22. 19:11","title":"Karácsony megfosztaná kitüntetésétől a bicskei gyermekotthon elítélt igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","shortLead":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","id":"20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb73493-1238-4db6-aa57-04435f34a63b","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","timestamp":"2019. november. 21. 11:14","title":"Bödőcs mint Gyurcsány: Meg akartuk csinálni ezt a k*rva országot, de minket csináltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]