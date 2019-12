Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0201caf8-d067-4287-94b0-f73dcf4f234b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már szüret után voltak és otthon szárították a füvet, amikor a rendőrök lecsaptak rájuk. Utólag kiderült, hogy a szomszédjuk rájárt az ültetvényre, így ő is várhatja az ítéletet.","shortLead":"Már szüret után voltak és otthon szárították a füvet, amikor a rendőrök lecsaptak rájuk. Utólag kiderült...","id":"20191202_Ket_kecskemeti_ostermelo_apa_es_fia_termesztett_kannabiszt_a_kukoricasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0201caf8-d067-4287-94b0-f73dcf4f234b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3797f1-9ab4-47b7-929c-f890673131ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ket_kecskemeti_ostermelo_apa_es_fia_termesztett_kannabiszt_a_kukoricasban","timestamp":"2019. december. 02. 10:57","title":"Két kecskeméti őstermelő, apa és fia termesztettek kannabiszt a kukoricásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","shortLead":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","id":"20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3a3e9-4dcb-4e1d-8cbc-9f2b72863d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 02. 18:24","title":"Tömegbaleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcf7c04-e6b9-417c-b292-acd5713af283","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria évtizedek óta attól tartott, hogy a Braunauban lévő sárga házat ahol 1889-ban Adolf Hitler született, náci emlékhellyé változtatják. Most megszerezte az állam, de a lebontás helyett inkább egyenruhások népesítik majd be az épületet.","shortLead":"Ausztria évtizedek óta attól tartott, hogy a Braunauban lévő sárga házat ahol 1889-ban Adolf Hitler született, náci...","id":"20191203_Szeretettel_Becsbol_Eltuntethetetlen_Hitlerorokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffcf7c04-e6b9-417c-b292-acd5713af283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6df60dd-287b-401d-8351-c907ec4de26d","keywords":null,"link":"/360/20191203_Szeretettel_Becsbol_Eltuntethetetlen_Hitlerorokseg","timestamp":"2019. december. 03. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Rendőröket helyeznének el Hitler szülőházában, de ez sokaknak nem tetszik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","shortLead":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","id":"20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86212f22-57ee-4c1e-9159-b7e55280cdbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","timestamp":"2019. december. 02. 11:27","title":"A kormány hadat üzent a feketézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző elrendezésre, mert a mostani nagyon nem jó.","shortLead":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző...","id":"20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83277d34-b4b0-4f5b-a1cd-0bf9411fb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:03","title":"A YouTube új lépése hazavágta a felhasználói élményt – üzenik sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","shortLead":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","id":"20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a0f21-2033-48b6-88c3-11a01e5382b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","timestamp":"2019. december. 03. 07:58","title":"Mostanra tudott valamit kezdeni a MÁV azzal, hogy tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","id":"20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de1bd0-f345-4608-a97f-088c2c60679b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","timestamp":"2019. december. 03. 11:07","title":"Decemberben dolgoznak a legkevesebbet, mégsem tudnak lazítani az emberek – állítja egy amerikai felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szoba tetőszerkezete gyulladt ki.","shortLead":"Egy szoba tetőszerkezete gyulladt ki.","id":"20191203_Lakastuzben_meghalt_egy_ferfi_Nagylocon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa097bf-b604-4f62-914f-899c9046b765","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Lakastuzben_meghalt_egy_ferfi_Nagylocon","timestamp":"2019. december. 03. 08:28","title":"Lakástűzben meghalt egy férfi Nagylócon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]