[{"available":true,"c_guid":"4b57abd7-bac7-4d06-9d5c-01e4a4d5b5b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezőbizottság egész mást mond, mint a számvevőszék és a sajtó.","shortLead":"A szervezőbizottság egész mást mond, mint a számvevőszék és a sajtó.","id":"20191220_tokio_olimpia_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b57abd7-bac7-4d06-9d5c-01e4a4d5b5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dfc6cc-9c87-4fd5-aa1f-5a0f163dc79a","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_tokio_olimpia_koltsegvetes","timestamp":"2019. december. 20. 21:10","title":"Kiszámolták, mennyibe lesz a tokiói olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltok december 24-én általában délig, illetve 14 óráig várják a vásárlókat, december 31-én viszont akár 18-ig is nyitva tartanak.","shortLead":"A boltok december 24-én általában délig, illetve 14 óráig várják a vásárlókat, december 31-én viszont akár 18-ig is...","id":"20191220_szenteste_december_24_30_nyitva_tartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309ca661-8420-41a4-a813-ae7c492fa779","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_szenteste_december_24_30_nyitva_tartas","timestamp":"2019. december. 20. 20:18","title":"Így lesznek nyitva az üzletek az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint Simonka György nem befolyásolta a bűnszervezetre vonatkozó szabályozás módosítását, sőt más törvények esetében sem történt ilyen. Ezzel szemben egy Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott részlet másról árulkodik.","shortLead":"Az ügyészség szerint Simonka György nem befolyásolta a bűnszervezetre vonatkozó szabályozás módosítását, sőt más...","id":"20191220_Ugyeszseg_nincs_a_vadiratban_olyan_hogy_Simonka_torvenyt_modositatott_volna_a_sajat_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc0d494-de24-4657-bdc7-73d25bcd214e","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Ugyeszseg_nincs_a_vadiratban_olyan_hogy_Simonka_torvenyt_modositatott_volna_a_sajat_erdekeben","timestamp":"2019. december. 20. 13:16","title":"Ügyészség: nincs a vádiratban olyan, hogy Simonka törvényt módosítatott volna a saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjúban fejtette ki nézeteit az aktuális helyzetről a házelnök, ahol alkalma nyílt összevetni Soros Györgyöt és Greta Thunberget is.","shortLead":"Interjúban fejtette ki nézeteit az aktuális helyzetről a házelnök, ahol alkalma nyílt összevetni Soros Györgyöt és...","id":"20191221_Az_ellenzeket_a_nyilasokhoz_Karacsonyt_kiskutyahoz_hasonlitja_Kover_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171085aa-d82c-4329-8a3e-644a968013c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Az_ellenzeket_a_nyilasokhoz_Karacsonyt_kiskutyahoz_hasonlitja_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. december. 21. 16:51","title":"Az ellenzéket a nyilasokhoz, Karácsonyt kiskutyához hasonlította Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4513db19-91cd-4f16-9aa0-31d3e71a14b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultúra szabadságáról rappel új dalában NoÁr.","shortLead":"A kultúra szabadságáról rappel új dalában NoÁr.","id":"20191220_kultura_szabadsaga_rap_noar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4513db19-91cd-4f16-9aa0-31d3e71a14b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce767dd-a200-4559-92de-142a6e82fba7","keywords":null,"link":"/kultura/20191220_kultura_szabadsaga_rap_noar","timestamp":"2019. december. 20. 19:39","title":"NoÁr: Hagyjon fel a politika a népbutító tervével!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és ez bosszúságot okoz nemcsak sok osztrák, de német és olasz autósnak is.","shortLead":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és...","id":"20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078a213-9d8e-451b-8a3b-9ea3e7e5238b","keywords":null,"link":"/elet/20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","timestamp":"2019. december. 21. 11:11","title":"A síszezon idejére forgalmi korlátozás az ausztriai Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen meglepetések érnek minket, például vissza kell küldenünk a kiszemelt portékát, a pénzt viszont nem kapjuk meg, ne essünk kétségbe, azt pereskedés nélkül is visszaszerezhetjük, ráadásul rövid idő alatt.","shortLead":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen...","id":"mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc2c24-8b3d-4c61-bc22-1347f759211c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","timestamp":"2019. december. 20. 11:30","title":"Felkészülhet arra, ha az online áruház nem akarja visszafizetni a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","shortLead":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","id":"20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204456ca-ab75-4009-a1ba-8dc6ad1efd32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","timestamp":"2019. december. 20. 18:08","title":"Megveszi az állam Mészáros Lőrincéktől a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]