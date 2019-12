Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b2c8a6-d2f5-40d4-934b-59d4800f9826","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A magyar határon a tranzitzónákban hónapokat, sőt évet is meghaladó időt kell eltölteniük bezárva a menedékkérőknek, mégis vannak, akik bíznak abban, hogy szabadon élhetnek majd, valahol Európában. Ők azok, akik a szabadkai táborban várnak a sorukra, a tranzitzóna előszobájában.","shortLead":"A magyar határon a tranzitzónákban hónapokat, sőt évet is meghaladó időt kell eltölteniük bezárva a menedékkérőknek...","id":"20191224_Szabadka_Az_utkozben_szuletett_gyerekek_szaladgalnak_a_tabor_udvaran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2c8a6-d2f5-40d4-934b-59d4800f9826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388da3b-85b5-43d1-82ec-e3f983b01f53","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Szabadka_Az_utkozben_szuletett_gyerekek_szaladgalnak_a_tabor_udvaran","timestamp":"2019. december. 24. 07:00","title":"Az út közben született menekült gyerekek szaladgálnak a tábor udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a245619f-2f4d-4c22-ba83-ffc57c35f24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős szél a budai Várnegyedben is gondokat okoz. A Pénzügyminisztériumnál eldőlt az állványzat, nagy szerencse, hogy senki nem járt ott.","shortLead":"Az erős szél a budai Várnegyedben is gondokat okoz. A Pénzügyminisztériumnál eldőlt az állványzat, nagy szerencse...","id":"20191223_femlap_jarda_varnegyed_penzugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a245619f-2f4d-4c22-ba83-ffc57c35f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5ab88c-9133-4c1a-9b03-903182a6d2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_femlap_jarda_varnegyed_penzugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 23. 18:51","title":"Fémlapok estek a járdára a Pénzügyminisztérium állványzatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","shortLead":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","id":"20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b3fa3-7f83-43b2-8f3b-94b5afa005ef","keywords":null,"link":"/elet/20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","timestamp":"2019. december. 25. 09:21","title":"Vörös lidérc, légzuhatag, naposzlop - itt vannak az év legjobb magyar webkamera-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"\"Az ember ne éljen vissza a helyzetével, ne írjon a saját dolgairól; de hát, ha öröm éri, akkor mégsem tartogathatja magában. Különösen nem, ha magát a csodát élhette át\" – Dobszay János elmesél egy történetet, aki pedig elolvassa, máris érezheti, hogy kollégánk és családja csakis Orbán Viktorban láthatja az év emberét.","shortLead":"\"Az ember ne éljen vissza a helyzetével, ne írjon a saját dolgairól; de hát, ha öröm éri, akkor mégsem tartogathatja...","id":"20191224_Csodatevo_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80cb6b-e2df-421f-9658-3606f6a2df16","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Csodatevo_Orban","timestamp":"2019. december. 24. 11:00","title":"Csodatévő Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levélben hálálkodik a miniszterelnöknek az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora.","shortLead":"Levélben hálálkodik a miniszterelnöknek az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora.","id":"20191223_mark_metropolita_orban_viktor_lelki_ertekek_kereszteny_kultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3443d8-5452-4adf-8d82-cc176d9e841b","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_mark_metropolita_orban_viktor_lelki_ertekek_kereszteny_kultura","timestamp":"2019. december. 23. 19:40","title":"Márk metropolita: Orbán Viktor hozzájárul a lelki értékek újjászületéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","shortLead":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","id":"20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c80fd8-269e-4cce-9a26-35e621fc1915","keywords":null,"link":"/elet/20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","timestamp":"2019. december. 23. 20:30","title":"Méretes olajfolt fenyegeti a galápagosi teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","shortLead":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","id":"20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87f1acd-aa61-4654-b28b-90e173f4ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 25. 12:59","title":"Holtan találtak egy orosz zongoraművészt egy újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már elvárjuk (és el is várható), hogy akkor se kelljen nélkülöznünk az internetet, ha éppen úton vagyunk. Ebben már a nyilvános wifi-hálózatok is segítenek, és éppen ezekkel kapcsolatban osztotta meg aggályait az FBI portlandi irodája szokásos heti tech-tanácsadásában.","shortLead":"Ma már elvárjuk (és el is várható), hogy akkor se kelljen nélkülöznünk az internetet, ha éppen úton vagyunk. Ebben már...","id":"20191225_fbi_figyelmeztetes_ingyenes_nyilvanos_wifi_halozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efbb314-38bc-4f6a-bc80-4c1efab54390","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_fbi_figyelmeztetes_ingyenes_nyilvanos_wifi_halozatok","timestamp":"2019. december. 25. 08:03","title":"Ismét egy figyelmeztetés az FBI-tól: ügyeljen erre, ha utazik az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]